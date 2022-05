Fraai carrièreoverzicht van jazzgitarist John Scofield ★★★★☆

Gitarist John Scofield (70) heeft de afgelopen 45 jaar zo ongeveer in alle mogelijke bandformaties gespeeld en met grootheden van Miles Davis tot Pat Metheny platen opgenomen. Maar van een solo-album, toch de lakmoesproef voor alle grote gitaristen, was in zijn discografie nog geen sprake.

Vorig jaar augustus ging hij in New York dan eindelijk de studio in om met elektrische gitaar en looper (een apparaatje dat zijn eigen partijen live dubbelt) zonder begeleiding aan de slag te gaan. Het resultaat staat verzameld op het eenvoudig John Scofield getitelde album. Een paar eigen nummers die hij al eerder met anderen opnam, enkele standards aangevuld met onuitgebrachte composities maken van het album een soort carrièreoverzicht. Scofield is een tokkelaar. Zijn spel is direct herkenbaar, of hij nu losgaat (zeldzaam) in een rock-’n-rollklassieker als Not Fade Away of een serene ballad als My Old Flame. Hoogtepunt op dit fraaie album is de standard It Could Happen to You. Mooi moment als Scofield tegen het einde zijn looper uitzet, je even opveert en hij in een lagere toonsoort verder speelt.

John Scofield John Scofield Jazz ★★★★☆ ECM Records