Fotografie moet van ons allemaal worden, vindt de nieuwe Fotograaf des Vaderlands

Marwan Magroun, de nieuwe fotograaf des Vaderlands, gefotografeerd door zijn voorganger, Jan Dirk van der Burg. Beeld Jan Dirk van der Burg

U heeft het vak in de praktijk geleerd.

‘Rond mijn 26ste vond mijn stiefvader op straat een ouderwetse camera. Hij wist niet wat hij ermee moest doen. Toen heb ik de fotografie opgepakt. Ik studeerde toen organisatiekunde. Na mijn studie ging ik bij de Belastingdienst werken, maar dat vond ik niet leuk. Op mijn 31ste ben ik professioneel fotograaf geworden.

‘Ik heb nooit een opleiding fotografie gevolgd. Het is grappig dat ik nu naast mijn baan als fotograaf meerdere nevenfuncties heb. Zo zit ik in de jury van de Zilveren Camera (de jaarlijkse prijs voor fotojournalistiek, red.). Ik hoop dat ik anderen kan inspireren om de camera op te pakken.’

U bent in Rotterdam geboren uit Tunesische ouders. U heeft een prijswinnende serie gemaakt, The Life of Fathers, over alleenstaande vaders met een migratieachtergrond in Rotterdam. U bent zelf grotendeels niet opgevoed door uw vader. Waarom bent u dan juist alleenstaande vaders met uw camera gaan volgen?

‘Het beeld bestaat dat vaders met een kleur heel erg afwezig zijn bij de opvoeding. Maar ik zag om me heen, bij vrienden en kennissen, dat dit niet klopte. Ik zag alleenstaande vaders die juist heel erg waren betrokken bij hun kind. Het is een stigma dat gekleurde vaders afwezig zijn. Ik probeer dat te nuanceren. Het beeld dat bestaat kan ik niet eigenhandig veranderen. Maar ik zie het als een taak en een missie om verhalen te vertellen die je iets anders naar zaken laten kijken. Ik was bezig om een fotoboek van The Life of Fathers te maken, maar heb dat even op pauze moeten zetten. Er komt door deze benoeming veel op me af. Dat vraagt tijd en energie.’

Waarom heeft u ermee ingestemd om Fotograaf des Vaderlands te worden?

‘Het is een heel mooi platform om je verhaal te vertellen voor een groot publiek en je missie kenbaar te maken. Fotografie moet van ons allemaal worden, niet alleen van bevoorrechte mensen. Het is belangrijk om te zorgen dat een groot deel van de mensen die geen toegang hebben tot fotografie daarmee in aanraking komt. Ik vind het een eer om Fotograaf des Vaderlands te worden.’

Uw voorganger, Jan Dirk van der Burg, had bij publieke optredens altijd een rood-wit-blauwe sjerp om met de tekst ‘Fotograaf des Vaderlands’. Het lint was een grap van hem, maar trok veel aandacht. Gaat u die sjerp ook dragen?

‘De sjerp is echt Jan Dirk. Hij heeft het met veel trots en verbeelding gedaan en de titel naar een bepaald niveau getild. Ik ben blij en trots dat ik het van hem mag overnemen. Ik heb enorm zin om het op mijn eigen manier in te vullen.’