Fotograaf Terry O’Neill kwam uit een ander tijdperk

Je kunt zeggen dat hij de juiste man, op de juiste plek, in het juiste tijdperk was. De Britse fotograaf Terry O‘Neill zag de popcultuur van zijn tijd voor zijn ogen ontstaan en plaatste zichzelf er middenin. Afgelopen zaterdag overleed hij, op 81-jarige leeftijd aan prostaatkanker.

O’Neill was bevriend met de leden van The Beatles en The Rolling Stones, voordat wereldfaam hen onbereikbaar maakte, hij fotografeerde Faye Dunaway in een nachtgewaad aan de rand van een zwembad, de ochtend nadat ze een Oscar had gewonnen (en trouwde haar), en hij was decennia lang een van de weinige fotografen die in de entourage van Sinatra werd getolereerd, wat een aantal van de beste foto‘s van The Voice opleverde.

Wat altijd opvalt aan het werk van O‘Neil, vooral dat uit de eerste helft van de jaren zestig, is hoe nonchalant en relaxed de sterren van hun tijd zich lieten fotograferen, alsof ze nog niet wisten wat er boven hun hoofd hing. En hij liep al voor op een nieuw tijdperk toen hij zijn camera op de nieuwe sterren ging richten. Hij fotografeerde voetballers (ook Johan Cruijff) als Hollywoodsterren. En hij werd voor gek verklaard.

De Britse fotograaf Terry O’Neill in de Alon Zakaim Fine Art Gallery in Londen. Beeld Hollandse Hoogte / Camera Press Ltd

Hij was met enige regelmaat bij galerie Eduard Planting in Amsterdam, waar hij fysiek misschien niet in allerbeste vorm was, maar bij elke foto aan de muur anekdotes had, over de grootste beroemdheden van hun tijd, die hij als zijn vrienden beschouwde, en in een enkel geval (Faye Dunaway) mee getrouwd was. Een van zijn vele koffietafelboeken had de titel ‘The A-Z of fame‘, waar de schitterende portrettengalerij loopt van Mohammed Ali tot Catherine Zeta-Jones. En goddank voor de Z van Zeta, maar O‘Neill had geen enkele moeite om dit alfabet der onsterfelijken vol te krijgen. De enige grote ster uit zijn hoogtijdagen die hij miste was Marilyn Monroe. O‘Neill is er van overtuigd dat het feit dat hij een relatie met haar assistent had hem in de weg heeft gezeten. Toen hij die relatie verbrak was zijn kans verkeken om de meest gefotografeerde vrouw van haar tijd vast te leggen. ‘Het laat nog maar eens zien hoeveel lust kan kapotmaken.‘

Vriendschap en vertrouwen

Hij kwam uit een ander tijdperk, toen de relatie tussen de fotograaf en zijn onderwerp nog berustte op vriendschap en vertrouwen. Hij trok weken, maanden op beginnende bandjes, omdat hij gevoel had dat hier een nieuw tijdperk begon. En dan werd hij uitgenodigd op het huwelijk van Ringo Starr en toen Paul McCartney tijdens het feest plaatsnam achter de vleugel stond O‘Neill er naast met zijn camera. Kom daar nu nog maar eens om, was zijn klacht in zijn latere jaren. De beroemdheden zijn van de wereld afgesloten door een kordon aan managers en zaakwaarnemers. Hij mocht nog vrij rondlopen op de set van Ben Hur en maakte een foto van Charlton Heston in een Romeins kostuum, die ergens in een hoek een uiltje aan het knappen is. En, nog iets anders, zijn er nog wel beroemdheden als toen? Hij heeft Amy Winehouse nog gefotografeerd, en hij beschouwde haar als de laatste echte beroemdheid. ‘Alle echte sterren zijn verdwenen.‘

In een interview vorig jaar met deze krant keek hij terug op zijn carrière: ‘Sinatra heb ik dertig jaar lang gefotografeerd. Ik mocht overal bij zijn, hij negeerde me totaal. Dat was de beste opleiding die je kunt krijgen. Een goede fotograaf moet je niet zien werken. Het moet er allemaal uitzien alsof je er geen moeite voor hebt gedaan.‘