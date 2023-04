Fotograaf Kwame Brathwaite (1938-2023) was een pionier van de Black is Beautiful-beweging

Het portret dat Kwame Brathwaite in 1968 maakte van zijn vrouw Sikolo. Beeld Kwame Brathwaite / Mendo

Op zijn website staat dat hij rond 1960 de ‘visuele ouverture’ creëerde voor de beweging die als ‘Black is Beautiful’ bekend zou komen te staan. Dat is een passende omschrijving voor de pioniersrol die fotograaf Kwame Brathwaite speelde, waarvoor hij pas laat erkenning zou krijgen. Zaterdag overleed hij op 85-jarige leeftijd.

Brathwaite kwam in 1938 in New York ter wereld als zoon van immigranten uit Barbados. Hij wilde aanvankelijk grafisch ontwerper worden, maar kreeg belangstelling voor fotografie dankzij een gruwelijke foto: die van Emmett Till in zijn doodskist. De zwarte 14-jarige Amerikaan werd in 1955 gelyncht omdat hij een witte vrouw in haar kruidenierszaak zou hebben beledigd. De moeder van Till had toestemming gegeven voor een foto van haar zoon in een open kist waardoor zijn verwondingen te zien waren. Zij zou uitgroeien tot een activist tegen racisme (en is onderwerp van de film Till die nu in de bioscoop draait).

Kwame Brathwaite in 2017. Beeld Getty

De jonge Brathwaite begreep wat voor kracht fotografie kan hebben in de strijd tegen onderdrukking en nam zelf de camera ter hand. Een jaar later stichtte hij met zijn oudere broer en een groep vrienden de African Jazz Art Society and Studios (AJASS), een collectief voor muziek, mode en podiumkunsten dat later ook jazzshows ging organiseren. Brathwaite fotografeerde gedurende die optredens grootheden als Thelonious Monk en Dizzy Gillespie en ging ook documentair werk schieten in de New Yorkse wijk Harlem.

In 1962 maakte hij portretten van een groep zwarte modellen, de zogeheten Grandassa Models, die tot zijn bekendste foto’s zouden gaan behoren. Hij legde hun natuurlijke schoonheid vast, wat revolutionair was in die tijd. Het was ongewoon om zwarte vrouwen te laten zien met bijvoorbeeld afrokapsels. ‘We zeiden: ‘We moeten iets doen om ervoor te zorgen dat de vrouwen trots zijn op hun haar, trots op hun zwartheid’’, legde hij later uit.

Brathwaite en zijn modellen organiseerden ook een modeshow, waarbij een politieke boodschap niet werd verbloemd, getuige de ondertitel: ‘The Original African Coiffure and Fashion Extravaganza Designed to Restore Our Racial Pride and Standards’. Op promotieposters verscheen een meer kernachtige aanprijzing : ‘Black is Beautiful’. De modeshow was een succes en kreeg een jaarlijks vervolg. De Grandassa-modellen sierden menige platenhoes. Dat droeg er allemaal aan bij dat de Black is Beautiful-beweging nationale proporties kreeg.

In de jaren zeventig werd Brathwaite dé fotograaf van zwarte beroemdheden, van bokslegende Muhammad Ali tot popsterren als Bob Marley en Whitney Houston. Hij bleef fotograferen tot het einde van de 20ste eeuw. In 2017 werd zijn werk geëerd tijdens een gala van Aperture, een Amerikaanse stichting voor fotografie die ook fotoboeken publiceert. Dat leidde tot hernieuwde aandacht voor zijn werk.

Twee jaar later stelde Aperture een overzichtstentoonstelling in Los Angeles samen onder de titel Kwame Brathwaite: Black Is Beautiful. ‘Het was de eerste museale expositie van de fotograaf die in de jaren zestig de esthetiek van de Afro-Amerikaanse gemeenschap vastlegde en daarmee hun emancipatie een boost gaf’, schreef de Volkskrant. De tentoonstelling trok zo veel aandacht dat die daarna in tal van andere steden in Amerika was te zien. Bij de expositie verscheen een fotoboek onder dezelfde titel. Op de cover staat een foto die Brathwaite in 1968 maakte van zijn vrouw, Sikolo. Haar portret is, aldus de Volkskrant, ‘een staatsieportret op eigen voorwaarden’.