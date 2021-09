Fotograaf Jackson Bowley maakt met beautytijdschrift Circus de beelden die je op Instagram niet meer tegenkomt

Art Direction & Hair YUSUKE MORIOKA Photographer KENTA SAWADAPhotographer Assistant MAYUKO HIRATA Hair Assistant MIRAI UEJO Beeld Circus magazine

‘A loud and obnoxious experience, iets dat zowel aantrekkelijk als afstotelijk is’ – dat is wat de Britse fotograaf Jackson Bowley (25) wilde maken met het door hemzelf uitgegeven tijdschrift Circus, dat 23 september verscheen. Bowley, die werkte voor onder meer Asos, Nike en i-D Magazine, wilde met Circus een podium bieden aan creatievelingen met ‘unieke ideeën’ waar geen plaats voor is in de beautyindustrie – een industrie die volgens Bowley redelijk safe is. ‘Ik had zelf het idee dat er een gat in de markt was voor een beautytijdschrift dat onze opvatting van schoonheid uitdaagt, op een speelse en niet-serieuze manier.’

Make-up Artist CAROLE MÉTHOTCIRCUS SEPTEMBER 2021 ISSUE 01 Photographer SARAH PARDINI Goofy JULIEN CRANE Beeld Circus magazine

Toen Bowley, die zichzelf de ‘spreekstalmeester’ van Circus noemt, de titel bedacht, wilde hij dan ook geen klassieke interpretaties van het circus zien – hij wilde juist foto’s die er ‘rauw en onverzorgd’ uitzagen. Bowley’s visie is in het hele tijdschrift terug te zien. Kleurrijke, kwaadaardige clowns staan naast een close-up van een gebit vol strassteentjes, een paar foto’s verderop speelt een griezelig, Goofy-achtige figuur de hoofdrol. Het zijn foto’s die bijna geen plek meer mogen hebben op het door algoritmen geregeerde Instagram, waar glossy en beautiful foto’s de standaard zijn. Zou Circus als kritiek gezien kunnen worden op dit soort ‘perfecte’ plaatjes? ‘Ik ben gefascineerd door de beautyindustrie’, zegt Bowley vanuit zijn huis in Londen. De beautyindustrie werkt op een totaal ander tempo dan de mode-industrie, het is allemaal een stuk langzamer. Ik bekritiseer zulke bedrijven altijd in mijn eigen werk, dus het is logisch dat ik dat ook met Circus doe.’

Een ander doel van Bowley met Circus is het doorbreken van de traditionele hiërarchie in de fotoindustrie – hij vroeg niet alleen fotografen om een spread te maken met het thema circus, maar benaderde andere creatieve professionals zoals setdesigners en stylisten. Zij mochten hun eigen team samenstellen voor de fotoshoot: dat mochten collega’s zijn, maar bijvoorbeeld ook vrienden. ‘Toen ik Circus maakte, wilde ik de regels waar creatieve professionals zich vaak aan moeten houden overboord gooien.’

Photographer JACKSON BOWLEYCIRCUS SEPTEMBER 2021 ISSUE 01 Make-up Artist LYNSKI Model MARIAM ALUEDE Beeld Circus magazine

Een favoriete spread heeft Bowley niet. ‘Ik vind alle foto’s op hun eigen manier interessant. Ik vind de foto van Carole Méthot met het Goofy-personage geweldig, het is zo bizar en opvallend en past helemaal binnen mijn eigen idee van schoonheid. De coverfoto van Circus, gemaakt door Yusuke Morioka, is ook zo iconisch - het is een echte showstopper.’

Het ‘absurdly large’ tijdschrift (‘Je kunt je niet voorstellen hoe groot het is, totdat je een exemplaar in je handen hebt’, aldus Bowley) bestaat uit twintig spreads op A1-formaat, die bedoeld zijn om als poster opgehangen te worden. ‘Het is jammer dat foto’s in magazines normaal zo klein zijn’, zegt Bowley. ‘Je kunt er niet veel mee als je er doorheen gekeken hebt, en normaal gesproken belanden ze dan op een stapel in de boekenkast. Ik hoop dat mensen die Circus kopen de posters gebruiken om hun huis of kantoor mee te versieren, zodat ze een permanent plekje krijgen in hun interieur. Ik heb al een paar posters ingelijst.’

Circus is online te bestellen via: circuscircuscircuscircus.com.

Photographer MICHIYO YANAGIHARACIRCUS SEPTEMBER 2021 ISSUE 01 Hair Stylist YŪKI YANASE Model SAIK GONZALEZ Beeld Circus magazine

CIRCUS SEPTEMBER 2021 ISSUE 01Set Designer RORY MULLENPhotographer CELIA CROFT Make-up Artist CHARLIE MURRAY Beeld Circus magazine

Photographer JAMES HOBSON Model ÉAMONN FREEL Beeld Circus magazine

Creative Direction & Nail Art ANH HOANGCIRCUS SEPTEMBER 2021 ISSUE 01 Photographer ARMAND DA SILVA Assistant TYLER PHOENIX Beeld Circus magazine

ake-up Artist MARY-JANE GOTIDOC Photographer NATHAN KLEIN Beeld Circus magazine