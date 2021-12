Fotograaf Freek van den Bergh brengt het brandgevaar van politiek papier beeldschoon in beeld

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: Sophie Hermans met een stapel geheime documenten voor het raam van het Logement.

Het zou kunnen dat VVD-onderhandelaar Sophie Hermans het schilderij in gedachten had, toen ze zich achter het raam posteerde van het Logement in Den Haag, waar zij met vertegenwoordigers van CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelde over een akkoord. Dat ze dacht: met mijn referentie aan Vermeers Brieflezende vrouw til ik voor het oog van de camera’s, en daarmee voor het oog van de natie, de taaie concepttekst die ik voor me houd op een hoger, spiritueel niveau.

Het zou ook kunnen dat een spindoctor Hermans – vooruitkijkend naar háár toekomst – een zetje richting het raam heeft gegeven. Maar ik denk dat het toch vooral fotograaf Freek van den Bergh is geweest die, gepokt en gemazeld als hij is in het politieke bedrijf, de schoonheid van het moment heeft onderkend en op tijd klikte.

Wat Vermeer en Van den Bergh in hun beider creaties prachtig hebben vastgelegd, is de intimiteit die ligt besloten in het lezen van een geschreven (of geprinte) boodschap. De vrouwen bekijken iets dat (nog) niet voor anderen is bestemd, een geheim dat alleen aan hen is toevertrouwd. Vermeers (zwangere) jonge vrouw leest haar post – het móét gezien haar tedere gezichtsuitdrukking wel een liefdesbrief zijn – terwijl ze wordt beschenen door het heldere, beloftevolle ochtendlicht dat door het raam naar binnen valt. Hermans leest van paperassen die zijn gewaarmerkt met ‘VVD’ in koeienletters. Op dat formaat vormen die drie letters een keurmerk van onderling wantrouwen: lekt een kopie van de tekst uit, dan is de politieke herkomst in een mum vastgesteld.

De foto toont behalve het interieur van de kamer waarin Hermans zich bevindt – kopieerapparaat, printer, beeldscherm, schilderij aan de muur, kerststukje met brandende lampjes achter de politicus – in het raam ook de weerspiegeling van een verkeersbord op het Plein. Daarop staat dat in het gebied een alcoholverbod geldt en dat daaraan met cameratoezicht de hand wordt gehouden. Die twee beeldelementen, de lezende vrouw en de waarschuwing voor de camera, tillen in elk geval deze foto naar een hoger plan. Het is in zekere zin een pars pro toto voor het politieke gestuntel van 2021.

Papier

Als de ‘functie elders’-notitie over Pieter Omtzigt niet aan papier was toevertrouwd, was die niet onder de arm van informateur Ollongren geklemd, en vervolgens via de scherpgestelde camera van ANP-fotograaf Bart Maat weggevlogen richting openbaarheid. Als CU-leider Segers zich niet van zijn menselijke kant had laten zien, had hij dat conceptstuk niet in de trein laten liggen, om de inhoud vervolgens terug te vinden in een paar honderdduizendvoud.

Papier heeft zich in 2021, anders dan in het jaar (1663) van Vermeers op het briefgeheim vertrouwende vrouw, een slechte bondgenoot van de discretie betoond. Een datalek bij de GGD veroorzaakte landelijk commotie. We worden gewaarschuwd voor diefstal van onze identiteit, voor de gevaren van deep fakes, phishing en nepaccounts. De digitale tijd is vol nieuwe gevaren. Maar: laten we dus de oude gevaren van het papier ook onder ogen zien.

Rond de eeuwwisseling was het streven naar een paperless office alom. Werkgevers met smetvrees droomden van kantoren vol opgeruimde bureaus, snel en doelmatig te reinigen en te benutten door inwisselbare werknemers die alleen nog maar een wachtwoord en een computer nodig zouden hebben. Papier werd een taboe, privéfoto’s op tafel verboden, posters getuigend van een persoonlijke passie van de muren getrokken.

Het heeft niet geholpen. Nooit klinkt nog de lokroep om een kantoortuin zonder papier – omdat de mens blijkbaar niet zonder kán. Een realiteit waarnaar ook de Haagse politiek zich tot haar schade en schande heeft gevoegd. Een datalek kan explosief zijn. Maar onderschat nooit hoe brandgevaarlijk papier kan wezen.