Fotograaf Darrin Zammit Lupi maakte een moderne piëta op een reddingsschip in de Middellandse Zee

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: drama op een migrantenboot nadat een jerrycan met brandstof vlam heeft gevat.

Het was de eerste keer sinds zijn 15-jarige dochter in januari aan kanker stierf dat de Maltese fotograaf Darrin Zammit Lupi (53) op reis ging voor een grote reportage. In Spanje monsterde hij, na een quarantaine van vijf dagen, in juli aan op de Sea-Watch 3, een schip van een Duitse hulporganisatie, en voer mee de Middellandse Zee op, om hulp te bieden aan migranten die de levensgevaarlijke oversteek naar Europa wagen.

In het westelijk deel van de zee maakte Lupi de hedendaagse piëta, de schrijnende foto van een 16-jarig meisje met ingezwachtelde armen, vastgehouden door haar huilende vader Osama. Beide Libiërs hebben brandwonden opgelopen toen Osama een jerrycan met brandstof in zee gooide die door een onvoorzichtige roker vlam had gevat. Zo voorkwam hij dat er talrijke doden vielen op de overvolle houten schuit. Met ernstige verwondingen voor hemzelf, zijn dochter en vooral zijn zoon tot gevolg. Lupi maakte zijn foto toen Osama, zijn zoon (die in kritieke toestand verkeerde), twee dochters en een tiental andere gewonden door de Italiaanse kustwacht werden geëvacueerd naar een ziekenhuis op Lampedusa.

Overvolle boot

Even dacht ik dat Lupi’s foto, door persbureau Reuters deze week gepubliceerd, ook recentelijk was gemaakt: bij Lampedusa heeft de Italiaanse kustwacht eind november immers rond driehonderd migranten op een overvolle boot ternauwernood voor de verdrinkingsdood behoed. Maar er was een andere aanleiding: Reuters heeft hem uitgeroepen tot een van de kleine honderd foto’s die het predikaat Picture of the Year verdienen. Het is de eregalerij van het enorme persbureau, met twéé foto’s van Lupi. Zodoende trok de ‘piëta’ – in de herkansing die komt met het verstrijken van het jaar – alsnog mijn aandacht tussen de duizenden persfoto’s die dagelijks worden verspreid.

Dus eigenlijk is het een misverstand dat eraan ten grondslag ligt dat ik contact zoek met Lupi, maar niet helemaal. De foto is weliswaar vier maanden oud, tegelijk is het een van de zeldzame tamelijk recente beelden waarop de lotgevallen zijn vastgelegd van migranten op de Middellandse Zee.

Het is moeilijk voor pers om een plek te bemachtigen op een reddingsschip als de Sea-Watch 3, legt Lupi telefonisch uit. Wie een van de schaarse slaapplekken aan boord bemachtigt, moet meewerken als ieder ander bemanningslid. Schoonmaken. Wachtlopen. Hulp bieden aan migranten – een vanzelfsprekendheid voor Lupi die zijn werk als fotograaf en videofilmer vaak tot bijzaak maakte. ‘Wij fotografen worden wel aasgieren genoemd. Maar de hulp aan mensen gaat toch echt voor.’

Nog een reden dat er maar weinig foto’s zijn van reddingsacties op zee is dat, zeker tijdens de pandemie, zo’n expeditie tijdrovend is. Lupi was, inclusief de quarantaines voor en na zijn trip, ruim zeven weken van huis. Een grote investering dus, iets waarin Reuters, benadrukt Lupi, hem telkens ruimhartig steunt.

Doodzieke dochter

Dat de foto van Osama en zijn dochter het hart zo diep raakt heeft, los van hún tragische omstandigheden, vermoedelijk ook te maken met de persoonlijke omstandigheden van Lupi, die hem extra ontvankelijk maakten voor hun noodlot. De tweede foto van hem die Reuters in de eregalerij plaatste, is die van Lupi’s doodzieke dochter, met haar moeder naast haar. Het meisje overleed aan een zeldzame vorm van botkanker. Lupi volgde met de camera haar ziekteproces, de bestraling, haar laatste verjaardag, het wegglijden in coma, haar overlijden.

Het fotoverhaal maakte een stortvloed aan reacties los. De foto waarop Lupi zelf is te zien naast zijn zieke dochter op bed, gemaakt door zijn vrouw, werd een van de meest gewaardeerde foto’s op Instagram. ‘Bitterzoet’, noemt hij het dat zijn fotoverhaal over het sterven van Rebecca blijkens de reacties zoveel herkenning en troost biedt.

Het drama in zijn gezin vindt een pendant in de foto die Lupi maakte op de Middellandse Zee. ‘De vader is van mijn leeftijd, de dochter rond die van Becs’, gegevens die het hem onmogelijk maakten zich níét nauw verwant te voelen met hen. Met Osama en zijn gezin schijnt het, zo heeft Lupi vernomen, relatief goed te gaan. Ze verblijven in Duitsland, waar ze revalideren.