Fotograaf Claudia Heinermann vertelt de gruwelijke verhalen van de Balten die Stalin naar Siberië stuurde

Op de dag dat Rusland Oekraïne aanviel, 24 februari 2022, vloog fotograaf Claudia Heinermann (55) naar Riga, de hoofdstad van Letland. De stress was voelbaar in het vliegtuig, vertelt ze. De wereld vroeg zich af waartoe de Russische agressie zou leiden. Maar de Letten, net als de inwoners van Estland en Litouwen, hadden extra reden tot zorg. De Baltische staten wéten hoe het is om overlopen te worden door het machtige Rusland. Hoe meedogenloos de Russische bezetter onder Stalin tekeer is gegaan. Ze ervaren intens de dreigende taal die Stalins erfgenaam Poetin ook over hen uitspuwt.

Toen Heinermann in Riga was geland, reed ze langs het vrijheidsmonument in het centrum. Ze zag dat het meteen al in Oekraïens geel-blauw was uitgelicht: daadkracht die behalve solidariteit ook strijdvaardigheid verraadde. Automobilisten die langs de Russische ambassade reden, claxonneerden, een kabaalconcert als antwoord op de barbarij – en misschien ook een bezwering van hun eigen angst.

De vlucht naar Riga was een van Heinermanns vele reizen voor haar zeven jaar omspannende, imposante onderneming Siberian Exiles. Dat project is een mengeling van roadtrips door de oneindige eenzaamheid van Siberië en ontmoetingen met Balten die in de Stalin-jaren de verbanningsoorden hebben overleefd. In Riga was ze om weer portretten en interviews te maken met de broze voormalige ballingen die haar over hun persoonlijke geschiedenis en trauma’s vertelden. Stuk voor stuk indrukwekkende en huiveringwekkende getuigenissen.



Nu is het gedaan: de tentoonstelling Siberian Exiles in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is ingericht, na een hectische voorbereiding van twaalf weken, zeven dagen per week (inclusief de Kerstdagen). De tentoonstelling doet wat goedbeschouwd onmogelijk is: de kern presenteren van de trilogie Siberian Exiles, waarvan twee afleveringen al in boekvorm zijn verschenen (totaal ruim 1.300 pagina’s) en de derde binnenkort volgt.

Siberian Exiles, steevast genoteerd in de jaarlijkse Volkskrant-top 10 van beste fotoboeken, vormt een monument voor de tienduizenden Balten die werden gedeporteerd en geëxecuteerd, die bezweken in de erbarmelijke omstandigheden in Siberië, sneuvelden in het verzet. Zo plaatst Heinermann de geschiedenis van Estland, Letland en Litouwen in het volle licht. De onafhankelijke landen werden in de Tweede Wereldoorlog vermalen tussen Hitler-Duitsland en Stalins Sovjet-Unie, om in 1944 opnieuw door de communistische dictatuur te worden ingelijfd. De bewoners voerden tot 1956 een niet te winnen guerrilla tegen de bezetter. Pas in 1991, na de val van de dictatuur, werden de drie staten weer zelfstandig.

De tentoonstelling ademt een bijna serene sfeer. Naast enkele grote portretten van hoofdpersonen in de drie thema’s (massadeportatie, vrijheidsstrijders en de atoomgoelag) hangen weergaloze landschappen aan de wanden, gezichten op de verbanningsoorden die sinds Stalin soms weinig zijn veranderd, en archiefbeelden waarop sneeuw, ijs, ontbering en dood constanten zijn. Aan weerszijden van de grote zaal hangen metershoge, op doek geprinte foto’s van bossen. Als ze rimpelen op de luchtstroom is het alsof de geesten van de slachtoffers zich manifesteren.

Terwijl we langs die tientallen foto’s lopen, vertelt Heinermann over de oorsprong van haar belangstelling voor het weinig bekende lot van de Baltische ballingen. Tijdens het werken aan een eerder project, over de ‘wolfskinderen’ (Duitse oorlogswezen die na de Tweede Wereldoorlog hongerend door Litouwen zwierven), vernam ze voor het eerst over de deportaties. Ze las het dagboek Aber der Himmel – grandios van de Litouwse Dalia Grinkeviciute en realiseerde zich dat dit een in het Westen nooit vertelde geschiedenis is.

Stalin liet tussen 1940 en zijn dood in 1953 600 duizend burgers uit de Baltische staten naar Siberië deporteren. Alle anti-Sovjet-elementen en de intelligentsia moesten verdwijnen: mannen naar de goelag, vrouwen en kinderen naar afgelegen gebieden om dwangarbeid te verrichten. Zoals iedereen had Heinermann wel gehoord over de goelags – honderden strafkampen waar 29 miljoen Sovjetburgers na een veroordeling in onmenselijke omstandigheden dwangarbeid verrichtten en bij bosjes stierven. Maar dat ook vrouwen en kinderen, bejaarden en zieken werden verbannen, was haar onbekend. Dat inzicht vormde de aanzet tot haar grootse fotografische avontuur.

De eerste bannelingen in Noord-Siberië moesten met niets dan boomstammen eigen onderkomens bouwen. Bij temperaturen van min 40 graden of lager werden ze gedwongen onder het ijs van de rivier vis te vangen, met wat brood en water als enig voedsel. Was een moeder ziek, dan kregen zij en haar kinderen niets te eten – alleen arbeid loonde.

We staan bij het imposante portret van de Litouwse Irena Valaitytė (94), die in 1941 met haar moeder en broer naar het Altai-gebergte werd gedeporteerd om landarbeid te verrichten. In 1942 werd ze naar de Lena-delta overgebracht om mee te werken aan de visindustrie. Haar moeder stierf er en werd in de permafrost begraven. Irena wist in 1948 te ontsnappen en keerde terug naar Litouwen. In 1989, ze was toen 60, reisde Irena met een groep lotgenoten en nabestaanden terug. De Litouwers hadden toestemming gekregen de stoffelijke resten van hun familieleden op te graven, maar voor repatriëring kregen ze geen vergunning. Ze bouwden kisten voor de stoffelijke resten en lieten die als boekenkisten naar Litouwen vervoeren. Een daad van verzet. Toen het graf van Irena’s moeder werd geopend, herkende ze haar meteen: zoals zoveel doden had de permafrost ook dit lichaam voor ontbinding behoed.

Lidija Lasmane (97) uit Letland zat meermaals in een strafkamp in Siberië. (2022) Beeld Claudia Heinermann

De Letse Lidija Lasmane (97) was een van de ballingen die Heinermann op haar beladen Letse reis in 2022 wilde portretteren. Aanvankelijk was Lidija te aangeslagen door de Russische aanval op Oekraïne. Maar in juli had ze haar strijdlust hervonden en stemde ze alsnog in. Helgroene ogen, glasheldere blik, een fleurige jurk, onverzettelijkheid tegen de achtergrond van een met haar ogen rijmende groene muur.

Lidija ging in 1945 naar de verpleegopleiding in Riga. Uit het ziekenhuis nam ze medicijnen en verband mee voor de partizanen in de bossen rond de boerderij waar ze woonde. In 1946 werd ze met haar hele familie opgepakt. Ze werd tot vijf jaar strafkamp veroordeeld, gevolgd door drie jaar verbanning. Ze deed dwangarbeid in een ziekenhuis en soms in een steenfabriek. Criminele gevangenen mochten bij min 40 binnen blijven, politieke als Lidija moesten ook dan buiten zwoegen.

Tijdens haar verbanning leerde ze haar man kennen, met wie ze trouwde in 1956 en terugkeerde naar Letland. Ze legde contact met dissidenten, was betrokken bij het smokkelen van verboden literatuur van schrijvers als Amalrik en Sacharov, tikte hun boeken over en verspreidde ze onder de bevolking – de zogenoemde samizdat. Nog twee keer werd ze veroordeeld tot strafkamp en ballingschap, de laatste keer in 1983. Haar levensmotto: het enige dat er in het leven echt toe doet, is ervoor kiezen om goed te doen. En die keuze heb je altijd. In 2018 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Bij haar ontmoetingen vorig jaar viel Heinermann op hoe aangedaan Balten waren door de Russische aanval op Oekraïne, terwijl bij anderen juist de oude felheid weer boven kwam. Ze kreeg te horen: het Westen heeft nooit goed begrepen met welke wreedheid wij te maken hebben gehad. Hetzelfde overkomt nu de Oekraïners. Het Westen is zo naïef om te denken dat een dialoog met Rusland mogelijk is. Nou, diplomatie werkt niet.

De Balten hebben de Stalin-terreur in hun collectieve geheugen verankerd. Meteen nadat hun landen in 1944 waren ingelijfd door de Sovjet-Unie, werden de jonge mannen gemobiliseerd om te vechten tegen de Duitsers. In plaats daarvan vluchtten velen de bossen in. 17, 18 jaar oud waren ze vaak pas, vertelt Heinermann, toen ze zich aansloten bij de partizanen.

Ze leefden in ondergrondse hutten en in de zomer in tenten. Kregen geheime hulp van de bevolking. De onderdrukking was meedogenloos. Heinermann wijst op de zwart-witfoto van vier gesneuvelde verzetsstrijders, ter afschrikking in het openbaar op straat uitgestald. De geheime dienst hield in de gaten hoe voorbijgangers reageerden op de aanblik. Was hun reactie erg emotioneel, dan hadden ze vermoedelijk een band met de dode – een grond voor arrestatie.

Jonas Kadzionis (95) uit Litouwen. (2022) Beeld Claudia Heinermann

De persoonlijke geschiedenissen van de verzetsstrijders zijn zonder uitzondering gruwelijk en vaak heldhaftig. Zo ook dat van de Litouwer Jonas Kadzionis (95), die voor Heinermann poseerde in uniform. Zijn zoon werd in 1950 geboren in een ondergrondse hut, kon daar niet blijven en kwam bij een liefdevol, kinderloos echtpaar terecht. Jonas werd in 1953 opgepakt en veroordeeld tot 25 jaar strafkamp en vijf jaar ballingschap. Hij zag zijn zoon tijdens een bezoekregeling pas voor het eerst terug toen die 9 was. In 1978 keerde hij terug naar Litouwen.

Juist door de oorlog in Oekraïne doorvoelde Heinermann meer dan ooit wat het betekent voor jonge mensen om de wapens op te nemen. Onze kinderen, zegt ze, hebben nooit levensbepalende beslissingen hoeven te nemen, zoals Jonas, die zijn leven in de waagschaal stelde voor vrijheid en onafhankelijkheid.

De eerste waterstofbom van de USSR

Aan de wand van de derde museumzaal is in slowmotion een filmpje uit 1953 te zien met de ontploffing van de eerste waterstofbom van de USSR, in het nucleaire testgebied (half zo groot als Nederland) bij Semipalatinsk in Kazachstan. De opname is gemaakt op 70 kilometer afstand van de explosie: het is alsof een tweede zon aan de horizon verschijnt. Door de drukgolf worden de daken van het stadje opgetild. Drie personen wagen zich op straat, overtuigd van hun veiligheid op deze grote afstand, maar ze worden omvergeworpen als pionnen.

Een schaalmodel van ground zero in het Semipalatinsk Nuclear Test Site Museum in Kazachstan. (2019) Beeld Claudia Heinermann

Stalin had verordonneerd dat de Sovjet-Unie haar achterstand ten opzichte van de Verenigde Staten in de ontwikkeling van atoomwapens moest inlopen en alles werd in het werk gesteld om hem op zijn wenken te bedienen. Gevangenen uit de goelag werden ingeschakeld om laboratoria, kernreactoren, fabrieken en steden te bouwen en om uranium te delven voor de productie van de radioactieve brandstoffen. Ze bouwden de testsite en huisvesting voor het personeel. Heinermann wist één vrouw, de Estse Marju Toom (84), te traceren die ooggetuige was.

In 1949 kwamen Marju en haar moeder als bannelingen in Zuid-Siberië terecht, om er als landarbeider te werken. Op een zomerse dag zag in 1953 zag ze ver weg wolken borrelen alsof ze kookten. Er kwam een storm opzetten, de hemel werd verduisterd door donkere wolken, er viel regen en het hagelde. Pas eind jaren tachtig las Marju over de nucleaire proeven in Kazachstan en kwam ze tot de conclusie dat zij getuige moest zijn geweest van de detonatie van de eerste Russische waterstofbom.

Een andere balling, de Estse Ageeda Andrea Pavel (93), vertelde over de uraniummijnen. Nadat zij in 1946 een Sovjetmonument had opgeblazen, werd ze opgepakt en naar een strafkamp bij Magadan in Oost-Siberië overgebracht. Daar werkte ze bij een mijn waar uraniumerts werd gedolven. De mannen gingen zonder beschermende kleding de mijn in, stierven na een paar maanden en werden dan vervangen door nieuwe arbeidskrachten. Ageeda moest, onbeschermd, brokken erts verzamelen en die naar een treinwagon dragen.

Betonnen ruïnes in het nucleaire testgebied bij Semipalatinsk in Kazachstan. (2019) Beeld Claudia Heinermann

Heinermanns foto’s tonen de sporen die de atoomexplosies hebben nagelaten, zowel die in het landschap als in menselijke ellende. De steppe is, zo valt af te lezen op geigertellers, op veel plekken nog steeds radioactief. Betonnen ruïnes in het testgebied ogen soms alsof ze van gestold kaarsvet zijn gemaakt – hun structuur is door de immense hitte vloeibaar geweest. In het meer dat met behulp van een atoomexplosie doelbewust is ‘aangelegd’ vist de plaatselijke bevolking. De vangst eten kan geen kwaad, is hen verzekerd, maar dagelijks aan het meer zitten wél. Op aanraden van een milieuorganisatie waarmee Heinermann in het onheilsgebied met de camera struinde, droeg zij op besmette plekken een beschermende overall en een mondkap. Toen ze een bloemetje wilde oprapen, kreeg ze te horen: niet doen, niets van de bodem aanraken.

Verhalen van horror en liefde, van onderdrukking, en ontheemding, maar ook van overlevingsdrang en solidariteit diepte Heinermann tijdens haar omzwervingen op. Ik ben een doorgeefluik, zegt ze, de wereld móét weten wat er is gebeurd. Heeft ze niet overwogen die drie enorme delen van Siberian Exiles tot een handzamer boekwerk te beperken? Nee, dat is niet in haar opgekomen. Er was zo veel materiaal, het was juist een verademing om het zo groots te presenteren. Bovendien ligt het in haar aard haar eigen weg te volgen: de kunstenaar in mij zegt: dit moet gebeuren.