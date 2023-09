Fossiele industrie moet andere bronnen aanboren als alle subsidies straks uitgeput zijn

Beeld Getty

Het is maar de vraag waar een bedrijf dat volledig draait op bijvoorbeeld het delven van steenkool dan nog zijn inkomsten vandaan moet halen. Veel economen adviseren de fossiele industrie om nu al te gaan nadenken over andere bronnen die ze kan aanboren om haar voortbestaan te garanderen.

‘Tegen de tijd dat de subsidiepotjes helemaal zijn opgedroogd, ben je eigenlijk al te laat’, zegt econoom Mark van ’t Hof. ‘Deze bedrijven moeten ernaar streven om volledig subsidieneutraal te worden. En ja, grote veranderingen kosten altijd geld, maar je investeert wel in je eigen toekomst.’

Er zijn volgens Van ’t Hof genoeg opties waar de fossiele industrie over na kan denken. ‘Denk aan sponsoring van olietankers, bijvoorbeeld door rijke voetbalclubs als Paris Saint-Germain of Manchester City. Of bijvoorbeeld het minen van een digitale munt. Dat gebeurt al wel hier en daar, maar volledig de overstap maken is voor veel bedrijven toch te risicovol.’

Matthew Duckworth is eigenaar van een bedrijf dat overal ter wereld naar olie boort. Hij was er op tijd bij en is nu al volledig overgestapt op een verdienmodel dat gebruikmaakt van donateurs. Met succes. ‘We moeten nu eenmaal inzien dat we veel te afhankelijk zijn geworden van subsidies. Bedrijven in fossiele brandstoffen kunnen dit niet langer voor zich uitschuiven. Er moet nu iets gebeuren, anders graven ze hun eigen graf’, constateert hij.

Duckworth: ‘Hoe je ook in deze discussie staat, één ding is zeker: subsidies zijn voor de fossiele industrie verre van duurzaam.’