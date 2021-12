Forum voor Democratie heeft het niet op rechters, totdat het hun eigen rechters zijn

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de T: tribunalen. In de ophef sneeuwde onder dat FvD kennelijk van gedachten is veranderd.

Wij zijn er bij Wakkerlands nog niet helemaal uit of dit lemma van het Groot Wakkerlands Woordenboek nu thuishoort onder de ‘T’ of de ‘D’. Het kan eigenlijk allebei. Enfin, terzake.

De taak van de rechterlijke macht in een democratie is om toe te zien op de naleving van wetten. Als de rechterlijke macht zich boven de politiek verheft en per vonnis gaat regeren, dan spreken wij van een —> dikastocratie. Het klinkt als iets uit Sophocles, maar het woord werd in 1974 uitgevonden door de Nederlandse politicus en jurist Erik Jurgens, zegt Wikipedia. Argwanend tikte Wakkerlands op Google ‘dicastocracy’ in, maar inderdaad: slechts 65 hits, dat is niets in Google-termen, en meestal uit vertaalde Nederlandse bronnen.

Aanhangers van radicaal rechts, ook Nederlandse, hebben weinig vertrouwen in de rechterlijke macht. Zij denken dat die massief uit D66’ers is opgetrokken, een partij die zij als links beschouwen. Die linkse rechters laten te veel asielzoekers binnen, geven allochtone crimineeltjes te lage straffen en bemoeien zich in het algemeen steeds meer met het landsbestuur. Laatst veroordeelde een rechter het kabinet nota bene tot klimaatbeleid! Nederland wordt een dikastocratie.

Vooral Forum voor Democratie heeft hier een thema van gemaakt. ‘De afgelopen jaren is het evenwicht tussen democratie en rechterlijke macht ontspoord’, schrijven zij. ‘De politieke beslissingen van rechters reiken steeds verder; en steeds kleiner wordt daarmee de ruimte van regering en parlement.’ Om de ‘dikastocratie aan te pakken’ wil Forum allerlei wetsartikelen schrappen.

Wakkerlands was dus enigszins verbaasd over het optreden van Forum-kamerlid Pepijn van Houwelingen, onlangs in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoersma vroeg Van Houwelingen om afstand te nemen van uitspraken van Baudet, die het coronabeleid van het kabinet vergelijkt met de Jodenvervolging. Van Houwelingen weigerde, noemde Sjoerdsma medeplichtig aan ‘misdaden op een wereldwijde schaal’ en riep: ‘Uw tijd komt nog wel! Er komen tribunalen!’

De verontwaardiging was groot. Kamerleden die elkaar in het parlement met strafprocedures bedreigen, het moet niet gekker worden! Nederland als bananenmonarchie, het parlement als open inrichting, enzovoorts.

Het is de retoriek van de wraak: —> bijltjesdag, de —> grote afrekening, de —> zuivering, het —> tribunaal. Een volledig opgetuigd showproces in een plechtige zaal of een warrige woordenwisseling op een binnenplaats, eindigend met een schot. Dat moment ligt nog ver achter de horizon, maar onderweg zingt de vestzakrevolutionair zijn marslied: ‘Links, rechts, er komen tribunalen! Kaag, Klaver, Ploumen, er komen tribunalen! O ja en Sjoerdsma!’

Onder Stalin sprak men van ‘de lijst’. Stond je erop, dan werd je ’s nachts van je bed gelicht, in pyjama afgevoerd en in een donker woud terechtgesteld, of opgesloten in een ijzig kamp. Urenlang zat Stalin over die lijst gebogen, kwijlend.

Wat bedolven raakte onder de opheflawine was dat Forum voor Democratie ten aanzien van de dikastocratie kennelijk van gedachten veranderd is. Als zij ooit aan de macht komen, is het plan om hun oude tegenstanders via de rechter op non-actief stellen! Als dat geen dikastocratie is, wat dan wel?

Het probleem met een dikastocratie is dus niet zozeer dat er rechters op de stoel van de wetgever zitten, maar dat het de verkéérde rechters zijn. Is de rechterlijke macht eenmaal —> gelijkgeschakeld, ook zo’n woord, dan is zo’n dikastocratie juist wel aantrekkelijk.