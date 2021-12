Formule 1 achter betaalmuur: wie Max Verstappen wil zien racen, betaalt voortaan 14 euro

Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Zandvoort in september. Dat is de enige Formule 1-race die niet achter de betaalbuur van Viaplay verdwijnt; de NOS blijft die uitzenden. Beeld Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Met het opkopen van de Formule 1-uitzendrechten door streamingdienst Viaplay verdwijnen de racewedstrijden achter een betaalmuur. De Dutch Grand Prix, de jaarlijkse race op het circuit van Zandvoort, blijft wel voor iedereen beschikbaar.

Dat heeft het Zweedse Viaplay woensdag bekendgemaakt. De koningsklasse in de autosport werd de afgelopen zes jaar kostenloos door Ziggo aangeboden aan haar abonnees. Daar komt na dit seizoen een eind aan, omdat Ziggo uit de markt is geboden. Viaplay betaalt tot 2025 jaarlijks ruim 30 miljoen euro om de Formule 1 te mogen uitzenden.

Om die investering terug te verdienen, verdwijnen de populaire races achter een betaalmuur. Wie Max Verstappen wil zien racen, betaalt vanaf volgend jaar 13,99 euro per maand. Viaplay is ook beschikbaar via KPN en Ziggo. Alleen de Dutch Grand Prix, de jaarlijkse race op het circuit van Zandvoort, blijft voor alle Nederlanders beschikbaar: de rechten zijn verkocht aan de NOS.

Premier League

Sportliefhebbers die een Viaplay-abonnement afsluiten, krijgen niet alleen toegang tot Formule 1-races. De Zweden hebben ook de uitzendrechten van een flink aantal andere sportcompetities bij de concurrentie weggekaapt. De Engelse Premier League (voorheen uitgezonden door Ziggo Sport), de Duitse Bundesliga (voorheen ESPN) en de PDC-darttoernooien (voorheen RTL 7) worden voortaan door Viaplay uitgezonden. Verder krijgen abonnees toegang tot KSW-martialartstoernooien en een aantal snookerwedstrijden.

De Zweedse streamingdienst was lang alleen actief in Scandinavië, maar breidde onlangs uit naar Estland, Letland, Litouwen en Polen. Aankomend jaar slaat Viaplay de vleugels uit in Nederland en de Verenigde Staten. Daarna volgen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Unieke troef

In al die nieuwe markten wil Viaplay een combinatie bieden van sport en entertainment. Het bedrijf meent daarmee een unieke troef in handen te hebben. Marco Zwaneveld, in Nederland verantwoordelijk voor de sportprogrammering van Viaplay: ‘Geen enkele streamingdienst combineert wedstrijden met goede series en films.’ Het bedrijf belooft naast Scandinavische producties ook te zullen investeren in eigen Nederlandse producties.

Viaplay hoopt in de toekomst een geduchte concurrent te worden van Netflix en Videoland. In hoeverre het een succes wordt, valt te bezien. De nieuwkomer treedt toe tot een steeds drukker wordende markt, gedomineerd door Netflix. Sinds kort richten ook Amazon Prime en Disney Plus zich nadrukkelijker op de Nederlandse consument, en vanaf volgend voorjaar komt ook HBO Max daar nog bij. Streamingdiensten worden daarom steeds vaker gedwongen veel geld uit te geven om toptitels te blijven produceren en abonnees binnen te halen.