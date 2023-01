Foodiefilm ‘Flux Gourmet’ biedt niet veel spanning, maar is voor fijnproevers vermakelijk genoeg ★★★☆☆

Flux Gourmet

De Britse regisseur Peter Strickland bereikt langzaamaan een cultstatus met zijn uiterst bevreemdende films: zo draaide zijn horrordebuut Berberian Sound Studio (2012) om een martelende geluidstechnicus en het surrealistische In Fabric (2018) om een jurk met een eigen wil. Naast filmmaker is Strickland een voormalig lid van The Sonic Catering Band, een groep die met culinaire geluidseffecten (denk aan: een pruttelende saus, groenten die worden gepureerd) performances creëerde. In zijn nieuwste film Flux Gourmet lijkt Strickland haast af te willen rekenen met zijn muzikale verleden: de satire, waarbij met name de kunstwereld ervan langs krijgt, druipt ervan af.

Een statige residentie van het Sonic Catering Instituut, dat wordt gerund door beschermvrouw Jan Stevens (een extravagante rol van Games of Thrones-actrice Gwendoline Christie), opent haar deuren voor een collectief zonder naam. Het trio wordt geleid door de pedante Elle, sterk vertolkt door de Roemeense actrice Fatma Mohamed die ook in Stricklands eerdere films schitterde.

Tijdens haar avantgardistische performances wordt Elle, die onder meer gedrenkt in tomatenjus een dood varken speelt, bijgestaan door haar ‘sonisch kokende’ assistenten Billy (Sex Education-acteur Asa Butterfield) en Lamina (Ariane Labed), die vaak met de veeleisende Elle overhoopliggen. Na ieder optreden worden de artiesten ‘bedankt’ middels een orgie met hun intellectuele publiek.

Het wordt allemaal gedocumenteerd door de Griekse broodschrijver Stones, die in opdracht van het instituut het drietal uitvoerig interviewt, waardoor de film soms lijkt op een ‘mockumentary’ à la This is Spinal Tap. De aandoenlijke Stones, die tevens als voice-over fungeert, volgt de kunstenaars op de voet en deelt zelfs een slaapkamer met hen. Helaas kampt de schrijver ook met winderigheid, wat Strickland continu op de achtergrond illustreert. In een afzonderlijk verhaal laat Stones zich onderzoeken door een sardonische arts, wat de meest hilarische scènes oplevert.

Flux Gourmet is geen foodiefilm die zich kan meten met het sinistere The Menu (2022) of het drama in de klassieker The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989), hoewel de slotscène wel geïnspireerd lijkt op laatstgenoemde. Stricklands film heeft een dun plot en biedt weinig spanning, maar blijft overeind door de aandachtige cinematografie en vermakelijke machtsspelletjes die binnen het collectief en tussen Elle en Jan Stevens worden gespeeld. Daardoor neem je ook een aantal terugkerende scènes, waarin de band onder leiding van Jan Stevens moet improviseren, voor lief.

Flux Gourmet is een film voor de fijnproevers die Stricklands bijtende humor, hang naar absurdisme en spel met geluid kunnen waarderen.