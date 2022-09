Fons Meijer laat zien hoe in de 19de eeuw het idee ontstond dat wij een gulle natie zijn ★★★☆☆

De prins van Oranje bezoekt op 14 februari 1825 in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam de slachtoffers van de watersnood, door Mattheus Ignatius van Bree, 1825. Beeld Mattheus Ignatius van Bree

Koning Lodewijk Napoleon hield écht van Nederland. Nadat hij in 1810 door zijn grote broer aan de kant was gezet, nam hij afscheid met de woorden ‘Nimmer zal ik een goed en deugdzaam volk vergeten.’ En eenmaal gewoon burger schreef hij een dikke roman waarin de Franse Adolphe een tijdje in de Betuwe verblijft, bij zijn geliefde Hyacinthe. De Nederlanders, zo ziet Adolphe, zijn proper en kuis maar vooral goedhartig. Let maar op, vertelt Hyacinthe: wanneer er een ramp gebeurt, ‘dan zult gij die Hollanders hun leven en goed […] en de spaarzaamheid van verscheidene geslachten zien opofferen voor de geringste hunner landgenoten.’

Lodewijk Napoleon had die gulheid twee keer zelf mogen ervaren. Ten eerste na de buskruitramp in Leiden in 1807, waarbij een gruwelijke ontploffing een groot deel van de stad wegvaagde. Hij dwong toen respect af door snel aanwezig te zijn en met gevaar voor eigen leven ter plekke de hulpverlening te coördineren. De kersverse koning toonde zich daarmee een echte ‘vader des vaderlands’, vonden velen, en de kritiek op zijn aanwezigheid verstomde. Twee jaar later deed hij hetzelfde tijdens een enorme watersnoodramp in het hele rivierengebied, van Rotterdam tot Kampen.

Zowel in 1807 als 1809 riep Lodewijk Napoleon op tot een nationale collecte voor de slachtoffers. De inzameling voor Leiden bracht 188.000 gulden op, de tweede niet minder dan 985.000 gulden. Een ongehoord hoog bedrag. Maar Napoleon vond het maar niks. Een koning hoort niet te bedelen, schreef hij aan zijn broer. Een jaar later maakte hij Nederland tot een provincie van zijn keizerrijk.

Pakhuizen vol kleding

Het succes van deze nationale collectes legde het fundament voor de mythe van de Nederlandse goedgeefsheid. Als puntje bij paaltje kwam, waren ‘wij’ Nederlanders maar al te bereid om de portemonnee te trekken – méér dan andere volken. Dichters kwamen woorden te kort om deze nieuw ontdekte nationale deugd te prijzen. Koning Willem I, die in 1813 de troon besteeg, hield niet van modder en stuurde liever zijn zoon op pad, maar ook hij kreeg ruimschoots de gelegenheid om de vader-des-vaderlands rol te pakken met de watersnoodramp van 1825. Dit was de (qua oppervlakte) grootste overstroming die ons land ooit heeft getroffen. Springtij, een noordwesterstorm en verwaarloosde dijken (dezelfde combinatie als in 1953) leidden tot ongekende overstromingen. In totaal vielen er 375 doden. Willem schreef een nationale collecte uit. Dichters grepen naar de ganzenveer om de Nederlanders te wijzen op hun unieke reputatie van goedgeefsheid. De opbrengst bedroeg dit keer twee miljoen gulden.

De collecte van 1825 ging gepaard met verschijnselen die doen denken aan de hoogtijdagen van Serious Request. Overal ontstonden commissies die geld aanpakten en doorstuurden. Verenigingen, vrijmetselaarsloges, kerken, muziekkapellen, het Israëlitisch Genootschap ter bevordering van de Zedelijke beschaving – iedereen collecteerde bij iedereen. Collectanten die de Amsterdamse grachten langs gingen ontdekten dat niet alleen de Heren des huizes hun geld ‘met volle zakken uitstorten’, maar dat ‘de kinderen van den huize, knechts en meiden’ naar de deur kwamen om iets te geven. De commissies ontvingen ook zilveren horloges, kostbare snuifdozen en gouden ringen. En dan waren er nog bergen meubels, pakhuizen vol kleding, tapijten en ga zo maar door. Onder de giften zat ook een ton vol zeep. Winkelwaarde rond de 30 gulden. Een openbare verloting bracht het tienvoudige op.

Recht op hulp

Natuurlijk waren er ook critici die al dat collecteren beschouwden als dweilen met de kraan open of überhaupt twijfelden aan die legendarische goedgeefsheid. Multatuli bijvoorbeeld, die zich zwaar teleurgesteld toonde nadat een collecte voor overstromingsslachtoffers op Java ‘maar’ 160.000 gulden had opgeleverd. Een heel ander soort gemopper weerklonk na de watersnood in Brabant in 1881. Ach, die katholieken daar, die hadden bij nationale collectes nooit veel gegeven. Het waren natuurlijk geen echte Nederlanders. Hadden die eigenlijk wel recht op hulp? Zouden ze die de gulle gaven niet verkwanselen? Een benefietavond in het Paleis voor Volksvlijt (met een champagnebar, bekende artiesten en peperdure toegangskaarten) kreeg ook veel commentaar. Gelukkig waren er daarna geen grote rampen meer, tot die van 1917, een herhaling van 1825. Pas toen werd besloten om in de ‘strijd tegen het water’ de dijken fors aan te pakken.

Verbonden door rampspoed is eigenlijk een proefschrift. Dat heeft stilistische consequenties maar het boeit. Auteur Fons Meijer laat zien hoe rampen bijdroegen aan onze visie op wat een koningshuis moet doen, en op wie we zijn. Een gulle natie. Dat strelende zelfbeeld hebben we dus eigenlijk te danken aan een Fransman die medelijden kreeg met een volk dat zo veel klappen moest verdragen.

Fons Meijer: Verbonden door rampspoed. Uitgeverij Verloren; 252 pagina’s; € 25.