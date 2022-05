Foals imponeerde met audiovisueel geweld in Afas Live ★★★☆☆

Foals in de Afas Live in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Eerder is het twee keer een jaar uitgesteld, het concert dat het Britse Foals zondag uiteindelijk in het Amsterdamse AFAS Live gaf. De band heeft de gedwongen coronapauze nuttig besteed, zoveel werd meteen al duidelijk in de volgepakte zaal. Niet alleen was er een imposante, hi-tech lichtshow met voor elk liedje ander videobeeld, ook nam Foals een compleet nieuw album op, Life Is Yours, dat pas volgende maand zal verschijnen maar wel alvast zijn naam leende aan de huidige tournee. Die speelt Foals, al sinds 2005 actief, nu met zes man op het podium.

Alles aan het concert maakte zondag duidelijk dat Foals nu definitief de stap naar grote arena’s en festivals heeft gezet. Dat lag drie jaar geleden al in de planning, maar misschien leent het nieuwe, wat luchtigere materiaal zich er wel beter voor.

De nieuwe liedjes, waarvan er vier werden gespeeld, ademen meer dan het soms wat verstikkende werk op hun recente albums. De single 2am, die met een aangenaam sprankelend gitaartje begint, kreeg eenzelfde herkenningsapplaus als een oude Foals-kraker als My Number. En de wisselingen in de band hebben de dynamiek in de zoals altijd loeistrak spelende band niet verstoord. Live spelen ze nu als gezegd als zestal, maar zanger en gitarist Yannis Philippakis was nog altijd blikvanger en gangmaker van Foals. De band imponeerde door audiovisueel geweld, maar leverde wel iets van het bandjesgevoel in. Waar het hard, zwaar en bombastisch moest klinken zoals in Providence, werkte de nieuwe presentatie, maar juist de nieuwe liedjes mochten met wat meer subtiliteit en kleur worden uitgevoerd.