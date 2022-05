Flume is waarschijnlijk te gewoon voor de een en te experimenteel voor de ander ★★★☆☆

De Australische producer Flume heeft de verwachtingen rond zijn persoon niet helemaal waargemaakt. Zes jaar geleden, bij zijn sterke album Skin, leek Flume een grote nieuwe producer te worden die de dance vooral in de VS naar een experimenteler plan kon tillen. Daarna produceerde hij vooral voor anderen, en op zijn eigen nieuwe album Palaces lijkt Flume niet ingefluisterd door visioenen. Hij valt een beetje in herhaling, en dat is in zijn door experiment gedreven genre toch jammer.

Flume voegt onopmerkelijke vocale pop samen met extreme drums en synths, die je eerder zou verwachten op een undergroundavondje dubstep in een Engelse kelder. De wapperende en hakkende beats geven op het eerste gehoor vlakke popliedjes als Say Nothing of Hollow een merkwaardig duister randje, maar je vraagt je toch af welk deel van de muziekmarkt Flume hiermee wenst te bedienen. De track Escape is een pandemonium van K-pop achtige smurfenstemmen en zenuwslopend knip- en hakwerk op de laptopsynths. Te gewoon voor de een, veel te extreem voor de ander. Flume lijkt op Palaces iemand tegen de schenen te willen schoppen, maar wie precies?

Flume Palaces Dance ★★★☆☆ Transgressive Records