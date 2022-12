Fluitist Ronald Snijders krijgt de Boy Edgarprijs uitgereikt tijdens een bonte muziekavond

De uitreiking van de Boy Edgarprijs 2022 aan Ronald Snijders. Beeld Karen van Gilst

De Boy Edgarprijs 2022, de belangrijkste jazzprijs van Nederland, werd uitgereikt op een vrolijk feestje in het Bimhuis in Amsterdam. Voordat een van van trots glimmende Ronald Snijders woensdagavond het door Jan Wolkers gemaakte kunstwerk mocht ontvangen, waren er al muziek en cadeautjes voor de 71-jarige fluitist.

De muziek kwam onverwacht van achteren. Saxofonist Efraïm Trujillo liep begeleid door drie percussionisten de trap af, een feestelijk Surinaams klinkend muziekje spelend. Daar stonden vier in prachtige koto gestoken dames klaar om Snijders feestelijk toe te spreken, waarmee de uitbundige Surinaamse toon voor de avond gezet was.

Als er één iemand verantwoordelijk is voor het doen samenvloeien van kaseko-ritmes met jazz en funk, dan is dat Ronald Snijders. Hij heeft veel van zijn vader Eddy Snijders geleerd, benadrukte Snijders tijdens de feestelijke avond, ook een grootheid in de Surinaamse muziekgeschiedenis.

Een paar jaar konden de festiviteiten die jaarlijks horen bij de uitreiking van de Boy Edgarprijs door corona niet doorgaan. Vorig jaar werd de belangrijkste prijs voor uitvoerende muzikanten uit de jazz en geïmproviseerde muziek zelfs helemaal niet toegekend. Maar dit voorjaar werd de opvolger van de laatste winnaar, trompettist en bugelspeler Ack van Rooyen, bekend gemaakt.’

Was het voorheen altijd zo dat een jaarlijks wisselende jury van de Boy Edgarprijs zelf de winnaar aanwees, vanaf dit jaar mogen uitvoerende musici zichzelf nomineren. Het leverde 87 nominaties op die tot 31 serieus genomen namen leidde. Daar kwam na juryberaad dus Ronald Snijders als ‘unaniem gekozen winnaar’ uit.

Wisselsculptuur

Gebleven is de wisselsculptuur John Coltrane, gemaakt door Jan Wolkers. Nieuw is de naam van het Fonds Podiumkunsten die het selectieproces organiseerde en de jury benoemde. Ook nieuw is het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is. Dat werd verdubbeld tot 25 duizend euro.

In aanwezigheid van de Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi, jazzliefhebbers en familie voor en óp het podium presenteerde Snijders na de overhandiging van zijn prijs een bonte muziekavond. Om hem heen zaten zo’n vijftien muzikanten van alle leeftijden en uit diverse windstreken, zo leek het. Precies wat je verwacht wanneer een man met zo’n open muzikale blik als Snijders het voor het zeggen heeft. Hij voerde de zaal van pure Surinaamse volksmuziek via de door hem evenzeer bewonderde en opgezogen Amerikaanse jazz van Miles Davis en Herbie Hancock naar swingende hedendaagse kaseko-varianten.

Snijders droeg Song for Eddy op aan de man die hem, 15 jaar oud, zijn eerste dwarsfluit gaf: zijn vader. De ‘toverstok’ zoals hij zijn fluit vaak noemt is altijd zijn muziekinstrument gebleven, al is zijn diepste wens, zo vertelde hij, om nog eens een gitaarplaat te maken.

Natuurlijk stond zijn schitterende dwarsfluitspel woensdagavond centraal, maar het was eveneens een genot om Snijders te zien dirigeren. Vele muzikanten uit het grote ensemble kregen een solobeurt en mooi waren ook de kleine bezettingen waarin Snijders speelde zoals die met Elizabeth Fadel op accordeon en met Hermine Deurloo op mondharmonica.

Mooie, klein gehouden muziek met een Braziliaanse touch, ook daar wist Snijders wel raad mee. Bijzonder om hem zo te zien heersen over de muziek en zich een weg te zien banen langs tal van genres met als bonus nog een adembenemende bijdrage van de uit Bangladesh afkomstig tabla-speler Niti Ranjan Biswas.

Alleen jammer dat we allemaal moesten zitten, zag je de prijswinnaar tegen het einde van de avond denken. Dus nodigde hij de directeur van het Fonds Podiumkunsten uit voor een dansje op het podium en ging het hele Bimhuis alsnog uit de stoeltjes.