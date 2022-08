Florist creëert met hun breekbaar gezongen folkliedjes een universum waar je graag in vertoeft ★★★★☆

Beeld RV

De fijnbesnaarde folkmuziek van het uit Brooklyn afkomstige Florist bleef altijd wat onder de radar. Ten onrechte zo blijkt nu het vierde album Florist verschijnt. Hun eerste echte groepsplaat in vijf jaar en de opvolger van het in kleine kring van muzikale fijnproevers al zeer gewaardeerde Emily Alone (2019).

Waar dit nog een solowerk was van zangeres Emily Sprague, die in droevige maar troostrijke liedjes de dood van haar moeder bezwoer, is Florist gemaakt door de vier de bandleden samen.

Maar wie niet beter weet, zou denken te maken te hebben met een nieuw soloproject van Adrianne Lenker, zangeres/gitariste van Big Thief. De stemmen van Lenker en Sprague lijken erg op elkaar en net als Lenker op haar laatste album Songs/Instrumentals (2020), trok Florist zich terug met wat apparatuur in een afgelegen huurhuis. In Spragues geval in de Hudsonvallei, Upstate New York, waar het viertal schetsmatige liedjes gezongen door Sprague koppelde aan instrumentaaltjes, die intuïtief ontstonden.

Alles werd opgenomen en bewaard, zo lijkt het. Je hoort omgevingsgeluiden en kunt als het ware de koffie horen pruttelen. Gammele piano-intermezzo’s, zoemende gitaarnoten, desolate sax-erupties en toevallig ontstane akkoorden leveren mooie schakelmomenten tussen de door Sprague zo breekbaar gezongen folkliedjes op.

De muziek stemt nauwelijks vrolijker dan op het bij nadere bestudering toch al behoorlijk aangrijpende Emily Alone (op het Nederlandse indieplatform Front staat een mooi interview met Sprague). Maar net als de platen van Lenker/Big Thief is dit vierde album van Florist er eentje dat een eigen universum creëert, waar je graag in vertoeft. Je wordt omringd door breekbare liedjes, noten die in al hun eenzaamheid ontroeren en folkmuziek die haast documentair tot stand is gekomen, door vier vrienden die zo slim zijn geweest tijdens het opnameproces niks weg te gooien. Alles krijgt een plek op dit even wonderlijke als aangrijpende album.

Florist

Florist

Pop

★★★★☆

Double Double Whammy/Bandcamp