Float van Rotjoch biedt een fascinerende staalkaart van de Nederlandstalige hiphop ★★★☆☆

Het album Float van Rotjoch.

Als klein jochie sprong Rotjoch in het water, terwijl hij niet kon zwemmen. Zijn hoofd boven water houden was een struggle, tot hij besloot: ‘Rotjoch moet floaten. Comfortabel.’

Het is de intro van Float: eindelijk een studioalbum van Rotjoch op zijn naam. In de twintig tracks die volgen, rappen en zingen meer dan 35 (!) artiesten mee. Rotjoch zelf is primair gastheer, producer, verbinder, spreekstalmeester en creatief brein.

Rotjoch (Angelo Diop) uit Amsterdam-Zuidoost is labelbaas, presentator van hiphopplatform 101 Barz, sleutelfiguur in de hiphopscene. En rapper, maar op Float delegeert hij dus liever.

De aard van het album blijkt zowel de kracht als de zwakte ervan: het is veel, het schiet alle kanten op, van bewogen levensverhaal tot party banger, van volwassen overpeinzing tot boze borstklopperij.

Float is een kwalitatief grillige, maar toch ook fascinerende staalkaart van de Nederlandstalige hiphop: Rotjochs liber amicorum in albumvorm, van Hef tot Kempi, van Adje tot Dopebwoy, van Frenna tot Lil Kleine.

Rotjoch Float Pop ★★★☆☆ Top Notch/Universal