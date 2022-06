Flip Noorman verpakt maatschappijkritiek in verfijnde Nederlandstalige liedjes ★★★★☆

Zanger Flip Noorman (r) en violist Vera van der Bie in ‘Love It’. Beeld Peter de Jong

De afgelopen jaren trok de 34-jarige Flip Noorman met succes langs de theaters met zijn eigenzinnige hommage aan de muziek van Leonard Cohen. In 2023 volgt een tournee rond het werk van Tom Waits, de andere zanger waarmee Noorman vanwege zijn donkere zangstem weleens wordt vergeleken.

Maar eerst is er Love It, een voorstelling (en album) met eigen werk van Noorman, die ook uitstekend eigen liedjes kan schrijven. Ze weten wie je bent is zo’n nieuw nummer dat je typisch Noorman kunt noemen: een scherpe tekst en verfijnde muziek van zijn band De Noormannen, waarin drums en gitaren samengaan met viool en piano. Onheilspellend zingt hij over een man die continu in de gaten wordt gehouden: ‘Ze staan voor je deur/Dag meneer Noorman, hoe gaat het vanochtend met u?’

In Love It kondigt Noorman als een duivelse verkoper aan om het meest commerciële thema uit de kunsten, de liefde, uit te gaan buiten. Zijn liedjes vormen een kritiek op het kapitalisme, een systeem dat is ontworpen voor mensen die voldoen aan de normen en geen oog heeft voor de afvallers. Falen kan nooit eens gewoon falen zijn, maar moet als een kans worden gezien om nóg harder te werken, nóg verder te groeien.

In nummers als Brood en spelen en Onzichtbare hand komen de maatschappelijk geëngageerde teksten goed tot hun recht. Er is een grote rol weggelegd voor violist Vera van der Bie, die ook meezingt. Naast groots en theatraal beheersen Flip en zijn Noormannen ook de intimiteit, zo blijkt in het mooie Op de bodem van de nacht. Een commerciële zet misschien, zo’n romantisch liedje in warm rood licht, maar het werkt wel.