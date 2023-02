Flamencogitarist Dani de Morón speelt samen met percussionist Agustin Diassera puur op gevoel ★★★★☆

Dani de Morón

Sinds de dood van Paco de Lucia (1947-2014) is het wat pover gesteld met het aanbod aan flamencogitaristen op de Nederlandse jazzpodia. Maar de negende editie van de Flamenco Biënnale, dezer dagen op diverse plaatsen gehouden, bood dit weekend plaats aan een van de meest geroemde opvolgers van De Lucia, Dani de Morón. Op papier kwam hij om zijn ruim twee jaar geleden verschenen album Creer Para Ver te presenteren, maar zijn optreden vrijdag in een afgeladen Bimhuis neigde meer naar improvisatie, al was het maar omdat de gitarist zich liet vergezellen door percussionist Agustín Diassera.

Contact over het te spelen materiaal was er niet. Het duo speelde puur op gevoel, wat een buitengewoon spannend vuurwerk opleverde. De Morón begon steeds met subtiele snaaraanrakingen die wat zoekend leken naar de juiste stemming en gevoel. Lang hoefde hij niet te wachten op een reactie van Diassera, die vlocht zijn rijke percussiepartijen overal doorheen, zonder al te opdringerig te worden. De Zuid-Spaanse gitarist is een meester in de traditionele alzapúa (de duim swingend op de lage snaren) maar het leek vaak alsof hij meerdere muziekstijlen tegelijk diende. Prachtig hoe er uit zijn ritmisch onnavolgbare slaggitaarspel ineens een wonderschone melodie tevoorschijn kwam. Alsof zich nog ergens een andere gitarist verborgen hield. Nee, er zat alleen nog Diassera naast hem, die De Moróns spel nog meer diepte gaf. Groots waren de improvisaties van het duo, maar na een half uurtje drong de wens om even naar Dani de Morón alleen te luisteren zich toch op. Alsof de percussionist gedachten kon lezen stond die op, en speelde de gitarist een half uurtje solo. Onnavolgbaar en prachtig om te zien. Die concentratie, die vingervlugheid en een snarenspel dat nog lang resoneerde.