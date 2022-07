‘Fire of Love’ volgt een stoutmoedig echtpaar met een passie voor vulkanen ★★★★☆

'Fire Of Love': Katia Krafft bij de Krafla-vulkaan in IJsland. Beeld Image'Est

Als twee mensen konden zeggen dat ze hadden gedanst op de rand van een vulkaan, dan waren het Katia en Maurice Krafft wel. De documentaire Fire of Love toont hoe de Franse vulkanologen elkaar vonden in hun liefde voor vulkanen, hoe die passie hen voortdurend naar uitbarstingen en lavastromen dreef, en hoe ze als stoutmoedig vulkanologenechtpaar heuse mediahelden werden. ‘Het is niet gevaarlijker dan in België de straat over te steken’, zegt Maurice in een van de televisie-interviews die in Fire of Love voorbij komen.

Wat een zegen, kun je dan denken, dat de Kraffts niet in het Belgische verkeer omkwamen, maar toen ze op 3 juni 1991 de uitbarsting van de Japanse Unzenvulkaan bijwoonden. Dat dit (al aan het begin van de film verklapte) gegeven als een happy end voelt, geeft aan hoezeer de Amerikaanse regisseur Sara Dosa erin slaagt om je als toeschouwer voor dit bijzondere koppel te laten vallen.

Fire of Love, voortgestuwd door de sterke montage en de muziek van Air-lid Nicolas Godin, bestaat voornamelijk uit bizar spectaculaire filmbeelden die door de Kraffts werden gedraaid, soms afgewisseld met sprankelende animaties. Naast de Kraffts krijgen ook de vulkanen hun eigen vermelding tijdens de openingstitels: ze zijn inderdaad minstens zo belangrijk als het innemende stel dat je langs of zelfs ín hun kraters ziet wandelen. Katia die rustig rondloopt terwijl vlak achter haar een wand van lava omhoogschiet als een vuurrode, opwaartse waterval: je moet het zien om het te geloven.

‘Katia is als een vogel, Maurice als een zeeolifant’, zegt Miranda July’s (soms iets te) poëtische voice-over, om hun verschillende persoonlijkheden aan te stippen. Regisseur Dosa maakt ook mooi duidelijk dat de Kraffts precies wisten hoe ze zichzelf moesten spelen, zowel in hun televisieoptredens als in hun eigen films. Om hun reizen te bekostigen maakten ze schitterende documentaires en fotoboeken, die de mysteriën van de vulkanen ontrafelden voor een groot publiek (zoals het verschil tussen ‘rode’ en ‘grijze’ vulkanen) en wezen ze op de maatschappelijke gevaren van een achteloze omgang met de vuurspuwende bergreuzen.

Het indrukwekkendst aan Fire of Love is de enorme kalmte waarmee de Kraffts werkten: ze waren niet alleen totaal vertrouwd met elkaar, maar ook met de vulkanen én met de aanzienlijke kans dat ze hun passie niet zouden overleven. Hun ontspannen waaghalzerij leverde zo niet de allermooiste, dan op zijn minst de allerintiemste vulkaanbeelden ooit op. Fraai, hoe dat natuurvuurwerk in Fire of Love versmelt met de onblusbare romance van twee stervelingen.