‘Fine Tune’ is een fijne introductie van een reeks albums, geproduceerd door Terrace Martin, met nieuw jazztalent ★★★★☆

Hoe zou het toch met Kamasi Washington gaan? De tenorsaxofonist lijkt zich een beetje uit de voorhoede van de nieuwe jazz te hebben teruggetrokken. Lijkt, want hij was onlangs nog te horen op Enigmatic Society, het derde (mini)album van Dinner Party, de band die hij met toetsenist Robert Glasper en saxofonist Terrace Martin vormt.

En nu schittert hij met een spectaculaire saxsolo in Final Thought, een van de beste nummers op Fine Tune, het album dat Terrace Martin onder eigen naam heeft uitgebracht. Het eerste van zes (!) die Martin nog dit jaar zegt uit te brengen, waarop hij nieuwe jazznamen en -stijlen wil presenteren.

Glasper en Washington doen allebei mee. Martin produceert en cureert de reeks albums die met Fine Tune een fijne introductie kent. Prachtig zijn de bijdragen van vocalisten James Fauntleroy en Elena Pinderhughes (zij speelt ook nog mooi dwarsfluit) in Too Late, terwijl Brandee Younger in Damage opnieuw bewijst dat de harp een ten onrechte wat vergeten instrument in de jazz leek. Mooi afwisselend album, dat erg nieuwsgierig maakt naar wat Martin verder nog van plan is.

Terrace Martin

Jazz Fine Tune ★★★★☆ BMG