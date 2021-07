Final Fantasy VII: van museumstuk naar een spectaculair nieuw kunstwerk ★★★★☆

Knappe kapsels, levensgrote zwaarden: Final Fantasy-games zijn een curieuze mix van stijlen. De remake van aflevering VII is geen uitzondering. Beeld Square Enix

Opwinding onder gamers vorige maand: de makers van Final Fantasy VII Remake Intergrade blijken een scène met een paaldanser uit het computerspel te hebben geschrapt. Zo wilden ze voorkomen dat de censuur – pardon: gameskeuring – hun werk het predicaat zou geven ‘geschikt voor 18 jaar en ouder’ – lees: een commerciële kus des doods.

Dankzij de ingreep mag nu elke 16-jarige en 16-plusser zich laven aan een van de verbluffendste games van 2021 – en die paaldanser zal ongetwijfeld wel een keer illegaal op het internet belanden. Er wordt overigens in Final Fantasy VII Remake Intergrade wel degelijk sexy gedanst, dus een groot gemis is het niet.

Wie er bij Square Enix verantwoordelijk is geweest voor het bedenken van de titel zou met pek en veren de laan moeten worden uitgestuurd bij de Japanse gamesuitgever. Dat de naam een complexe lading dekt is geen excuus voor de foeilelijke woordenbrij.

Aan de andere kant, de naamgever heeft geworsteld met hetzelfde vraagstuk waarmee ook elke recensent zal worstelen: Final Fantasy VII Remake Intergrade is het amalgaam van wel drie games. Hoe in hemelsnaam beschrijf je de upgrade anno 2021 van een heruitgave uit 2020 van een klassieker uit 1997?

Sony

Final Fantasy VII is een game die werd uitgebracht voor de eerste PlayStation van Sony. De spelcomputer bevatte de hardware die Square Enix nodig had om het kunststukje uit te halen die het met Final Fantasy VII in gedachten had. Zo had de PlayStation een cd-rom-speler aan boord, dus was er plenty schijfruimte om alle bits te bergen waarmee de Japanners de wereld van Midgar en zijn wonderlijke populatie tot leven wilden wekken.

Het gewapende verzet tegen het grootkapitaal gaat goed, maar ook wel erg luchtig gekleed in Final Fantasy VII Remake. Beeld Square Enix

Final Fantasy was in 1997 al tien jaar een fenomeen, maar het zevende avontuur was in veel opzichten baanbrekend. Niet alleen omdat VII op grote schaal gebruik maakte van nieuwe, spannende technieken zoals full motion video voor cutscenes, de filmfragmenten die de vertelling voortstuwen tussen de segmenten waarin de gamer letterlijk aan de knoppen zit. De animaties waren gemaakt met CGI, levensechte beelden uit de computer.

Afgezien van de technische hoogstandjes kregen gamers ook een schok omdat de bedenkers zonder enige waarschuwing of aanwijzing vooraf een van de helden in de game lieten sterven. Dat was in commerciële computerspellen nog nooit vertoond en een hele poos daarna ook niet meer, tot de gruwelijke dood van Joel twee decennia later in The Last of Us Part II.

Titanenklus

Het woord ‘remake’ doet de titanenklus van Squarte Enix tekort. De game uit 1997 heeft een complete transformatie ondergaan. Leg de beelden van de Remake naast het origineel en in termen van techniek maak je een sprong die iemand zou maken die alleen de allereerste krassen zag van neanderthalers op een grotwand en daarna De Nachtwacht onder ogen krijgt.

Er circuleren berichten dat Square Enix 200 miljoen dollar in de ‘heruitgave’ heeft gestoken. Als dat zo is – het lijkt een overdrijving – dan is elke euro aan het eindresultaat af te zien. Final Fantasy VII Remake is een nieuwe game, met als enige hergebruikte elementen het verhaal en de personages.

De Intergrade-uitvoering doet daar nog een paar scheppen bovenop, met beelden die de spierballen van Sony’s jongste spellendoosje optimaal benut. De game is dan ook voorlopig alleen te spelen op de PlayStation 5.

De held Cloud Strife uit 1997 en anno 2021: dezelfde spectaculaire kuif, maar meer pixels. Beeld Square Enix

Ondanks de verbluffende pracht en praal blijft Final Fantasy VII Remake een game die gewenning vereist. Het is een acquired taste zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen formuleren.

Vleugje Steampunk

De game is een curieuze cocktail van sciencefiction en sprookje, met een vleugje steampunk, alsof Jules Verne, J.R.R. Tolkien en K. W. Jeter (Blade Runner) een liefdesbaby hebben gehad. Zo arriveert de held, Cloud Strife, aan boord van een stoomtrein in een stad die veel moderner aandoet. Cloud velt tegenstanders met automatische wapens door met een letterlijk manshoog zwaard te zwaaien. Zijn indrukwekkende en hypermoderne kapsel en make-up (!) blijven altijd in vorm, hoe vuil de omgevingen ook zijn waarin Cloud zich begeeft.

Ook het eindeloos meanderende plot doet een groot beroep op het geduld van de gamer. Tot de essentie ingekookt vertelt Final Fantasy VII Remake het gevecht tussen goed en kwaad. Het eerste neemt de vorm aan van een ecologische verzetsgroep, het tweede die een snode multinational, die de levenssappen delft van een aarde-achtige planeet. Cloud Strife is een voormalige ‘soldaat’ van deze Shinra Power Company, die als huurling met de rebellen optrekt.

Om die hoofdlijn heen is een woest staketsel gebouwd van zijlijnen, afslagen, omleidingen en omwegen, die de speler tussen de 20 en 30 uur van de straat houdt. Al die tijd weet hij zich ook omgeven door personages die maar niet ophouden te kwekken, is het niet tegen anderen dan is het wel tegen zichzelf en zelfs tijdens gevechten op leven en dood: ‘Dat was een eitje.’ ‘Ik heb nooit getwijfeld.’ ‘Pak aan!’.

Van alle nevenactiviteiten is een potje darts in Final Fantasy VII niet eens de meest bizarre. Beeld Square Enix

Extraatje

Overigens bieden al die uren Remake niet eens het volledige verhaal van Final Fantasy VII: Square Enix heeft de herrijzenis uitgesmeerd over naar schatting drie delen. Dat zou dan weer wel die 200 miljoen productiekosten kunnen verklaren.

De grote vraag is uiteindelijk: is Remake de moeite waard voor iemand die 24 jaar geleden het origineel heeft gespeeld? Zonder een nanoseconde nadenken: ab-so-luut.

De tweede hamvraag luidt dan: loont de aanschaf van de Intergrade-uitvoering – ‘intergrade’ is een chique term voor evolueren – voor gamers die al hebben genoten van de remake?

Het antwoord daarop heeft Square Enix niet afgewacht. Het voegde een uitbreiding toe die alleen in de PlayStation 5-uitvoering is te vinden. Bezitters die hun Remake op de PlayStation 4 naar de nieuwe console upgraden zullen die Episode Intermission los moeten kopen. Daarvoor krijgen ze wel een apart, mooi avontuur rond Yuffie Kisaragi, een personage die wegens ruimtegebrek in het origineel van 1997 een bijrolletje had. Zonder paaldans, maar in een magistraal ballet van pixels en polygonen.

Vijanden en wapens komen in Final Fantasy VII in alle vormen en maten. Beeld Square Enix