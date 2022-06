Filosoof Erno Eskens presenteert een stoet van grote en kleine Nederlandse denkers ★★★☆☆

Beeld Olivier Heiligers

In 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog, brak er een heftige ruzie uit tussen twee vooraanstaande Nederlandse denkers, schrijver/psychiater Frederik van Eeden en de beroemde wiskundige L.E.J. Brouwer. Aanleiding was de opening van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Dat instituut moest de filosofie in Nederland een krachtige impuls gaan geven door cursussen aan te bieden.

Om te benadrukken dat filosofie een zaak was voor iedereen van elke rang en stand, stelde Brouwer voor dat de filosofielessen naakt gegeven zouden worden. Net als in de beroemde alternatieve commune op de Monte Verità, in Zwitserland. Van Eeden zag dat niet zitten, maar Brouwer hield voet bij stuk en toen de ruzie hierover uit de hand dreigde te lopen, moest de voornaamste geldschieter van het project, een groothandelaar in thee, de knoop doorhakken. Die besloot dat studenten en studentes hun kleren aan moesten houden. Inmiddels waren de onderlinge relaties zo verziekt dat zowel Brouwer als Van Eeden niets meer met het instituut te maken wilde hebben.

Waarmee maar gezegd wil zijn dat de grens tussen denkers en dwalers vaag is. Dus wanneer filosoof Erno Eskens een ‘geschiedenis van de filosofie in de Lage Landen’ schrijft onder de titel Denkers en dwalers, weet de lezer dat hij een onmogelijke taak op zich heeft genomen. Want wat is filosofie? Waar lopen de grenzen van ‘de Lage Landen’ en is er binnen die grenzen ooit op originele wijze gefilosofeerd?

De Republiek heeft zeker filosofische hoogtijdagen gekend. Dat was ten eerste in de 17de eeuw, toen filosofische vluchtelingen als René Descartes en Pierre Bayle hier vrijuit konden publiceren en vaderlandse filosofen als Spinoza en Adriaan Koerbagh de filosofie van de ware vrijheid ontwikkelden. Maar daarna? Eskens doet een goed woordje voor latere patriotten zoals Johann Cloots (geboren in Kleef), die de revolutionairen in Parijs in een vlammende rede opriep om de wereld te veroveren, onder het motto: ‘Parijs! Frankrijk! Universum!’

Weinig opmerkelijks

Het is duidelijk dat Eskens daarmee langs de grenzen van zijn onderwerp loopt. Over de tijd daarna, Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw, valt weinig opmerkelijks te melden. De filosoof werd een heer en volgde op gepaste afstand de buitenlandse nieuwigheden. Vanaf dat moment wordt Denkers en dwalers vooral een stoet van bezorgde christenen, gewone cultuurpessimisten, socialisten, vegetariërs, vrijdenkers, dolende fascisten en (na 1945) linksige hoogleraren.

Wie verwacht dat Eskens filosofische stromingen toelicht en op zoek gaat naar hun doorwerking in Nederland, komt bedrogen uit. Michel Foucault kwam ooit op tv. Daar blijft het bij. Aardig is wel dat Eskens een poging doet de traditionele stoet dode witte mannen enige kleur te geven door vrouwelijke denkers toe te voegen en wat denkers en/of dwalers uit Suriname en Indonesië ‘uit de mist van de onderdrukking tevoorschijn te halen’, zoals Eskens het pathetisch uitdrukt. Mannen als Komintern-lid Tan Malaka, CPN-Tweede Kamerlid Roestam Effendi en Soetan Sjahrir, de eerste minister-president van Indonesië. Dat waren natuurlijk meer revolutionaire doeners (marxistische dwalers, zo u wilt) dan diepe denkers en daarbij rijst de vraag waarom Eskens mensen als Domela Nieuwenhuis en Henk Sneevliet dan niet vermeldt.

Behoefte aan filosofen

Denkers en dwalers eindigt met de constatering dat het momenteel goed gaat met de filosofie in de Lage Landen: ‘In vergelijking met een eeuw eerder zijn er veel meer academische filosofen die goed scoren op excellence in de rankings. Ze kunnen zich meten met de wereldtop en zijn goed vertegenwoordigd in de internationale vakbladen.’ Kortom, de filosofie is een wetenschap geworden die zoals alle andere aan geestloze criteria voldoet. Gelukkig zijn er daarnaast ook nog mensen als Denker des Vaderlands René Gude, die van zijn aangekondigde dood (in 2015) een filosofische wandeling maakte die door duizenden mensen vol belangstelling en bewondering werd gevolgd.

Steeds meer mensen voelen de behoefte filosofen te raadplegen om antwoord krijgen op hun levensvragen. Maar pas op. Binnen de jonge vereniging voor vrij gevestigde filosofen, de Vereniging voor Filosofische Praktijk, ontstond niet zo lang geleden een heftige strijd over de vraag of je als filosoof bij het geven van ‘filosofische therapie’ de cliënt alleen maar vragen mag stellen, of ook allerlei filosofische opvattingen en ideeën mag aanreiken. Een deel van de leden vond dat laatste ongepast en opdringerig, en de vereniging viel uiteen. Zo bestaan er sinds 2010 dus twéé verenigingen voor zelfstandige filosofen. Tot besluit van zijn boek heeft Eskens dan ook geen wijze lessen te bieden, maar hij citeert terecht Erasmus: ‘Leef en drink er vrolijk op los, u bent nu in de zotheid ingewijd.’

Erno Eskens: Denkers en dwalers. ISVW Uitgevers; 312 pagina’s; € 29,95.