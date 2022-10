Filmmuseum Eye eert de pionier van de Nederlandse feministische film

Van de koele meren des doods

In het najaar van 1982 bezochten meer dan 600 duizend mensen een film over het intense liefdesleven van de neurotische Hedwig Marga de Fontayne (een van de beste rollen van Renée Soutendijk), gebaseerd op de klassieke roman Van de koele meren des doods (1900) van Frederik van Eeden. Hedwig is een vrouw die maar niet in de maat van de tijd wil lopen. Regisseur was Nouchka van Brakel, die samen met Ton Vorstenbosch het scenario schreef. Van Brakel was een pionier van de feministische film in Nederland. In 1976 zei ze in het filmblad Skoop: ‘In de film is er nooit veel belangstelling geweest om de vrouw in haar eigen wereld te laten zien. Ik denk dat ook maar weinig mannen in staat zijn om dat te doen.’ In 2018 vertelde ze in een interview in de Volkskrant hoe ze probeerde de seksscènes in Van de koele meren vanuit een vrouwelijk perspectief te vertellen: ‘Ik wilde niet het mannetje boven, ik wilde niet in een bed, ik wilde geen gehijg en gekreun en o, nu komt het vrouwtje blijkbaar zomaar klaar. Het moest poëtischer, vernieuwender, echter.’

Van de koele meren des doods was vrijdag 21 oktober in Eye Filmmuseum in een gloednieuwe gerestaureerde digitale versie te zien, met een nagesprek met de regisseur. De film is ook te zien in de Eye Film Player, waar nog meer films van Van Brakel zijn verzameld, waaronder Het debuut (1977) en Een vrouw als Eva (1979) Zaterdag 22 oktober zijn in Eye ook een aantal korte films uit het rijke oeuvre van Van Brakel te zien, met tussendoor korte gesprekken met haar.