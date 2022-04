Filmmaker Jacques Audiard: ‘Mijn dochters generatie hoeft diversiteit niet na te streven, het is al een feit’

Les Olympiades

Kan een stad ook té filmisch zijn? Het centrum van Parijs is eigenlijk al verloren voor de cinema, betoogt Jacques Audiard. ‘Te romantisch, te museaal. Ik ben een echte Parijse filmmaker, heb er veel films gedraaid. Maar dat centrum... ’

Les Olympiades, de nieuwe speelfilm van de 69-jarige Franse regisseur (onder andere Un prophète, De rouille et d’os), zou je best een ode aan het moderne Parijs kunnen noemen. Het deel van de stad dat je niet ziet op de ansichtkaarten: veel hoogbouw en architectuur uit de jaren zeventig, hier gefilmd in zacht zwart-wit. Audiard: ‘Ik koos voor het 13de arrondissement. Ik ken het goed, heb er lang gewoond. Het was de Aziatische wijk en is nog altijd een etnische en sociale mix. Er wonen ook veel leraren, al weet ik niet precies hoe dat zo is gekomen. Bij het kijken van veel Franse films krijg je een tamelijk gepolariseerd idee van Frankrijk: er is de banlieue (de veelal door migranten bevolkte buitenwijken, red.), het centrum óf de provincie. Die drie opties.

‘Ik denk dat Les Olympiades een beter beeld geeft van de Franse samenleving. Je zou het diverser kunnen noemen. Maar als ik het daar met bijvoorbeeld mijn dochter over heb – ze is 20 – is dat gewoon hoe het ís. Voor haar generatie is diversiteit niet zozeer iets om te na te streven, het is een feit: de middenklasse van Parijs is divers. Dat zie je nog onvoldoende terug in de bioscoop.’

In Les Olympiades, vernoemd naar de hoogbouw-wijk in het 13de arrondissement, draaien drie dertigers om elkaar heen. Callcentermedewerker Émilie (Lucie Zhang) bewoont het appartement van haar oma en neemt voor wat extra inkomsten een kamergenoot: de promovendus Camille (Makita Samba). Ze hebben al vlot seks, maar daar blijft het bij. Ook is er de herintredende student Nora (Noémie Merlant), zij wordt bespot door haar jongere klasgenoten als ze tijdens een schoolfeestje een blonde pruik opzet en wordt aangezien voor een bekende webcammer. Ook Nora krijgt een soort relatie met Camille.

Wat de personages verbindt, naast de door Audiard waarlijk sexy gefilmde seks, is de onthechte, rommelige aard van hun levens. Dat is voor de drie geen ideaal maar een gevolg van hun omstandigheden. In het hedendaagse Parijs is betaalbare woonruimte of een passende (vaste) baan nu eenmaal iets vrijwel onbereikbaars. ‘Émilie, Camille en Nora behoren tot een op drift geraakte generatie. Ze experimenteren wat met relaties en de liefde. Ondertussen werken of leren ze zich suf. Maar wat heb je dan? Een gedeeld appartement? Ook een kleinburgerlijk leven ligt niet zomaar binnen het bereik.’

Jacques Audiard

In Cannes, waar zijn speelfilm afgelopen zomer in première ging, laat Audiard zich bij de gesprekken met groepjes journalisten vergezellen door een van de scenaristen van Les Olympiades, Léa Mysius (33). Ook Céline Sciamma, die actrice Noémie Merlant eerder regisseerde in haar bekroonde drama Portrait de la jeune fille en feu, schreef mee aan het script.

Audiards vorige film was de grimmige western The Sisters Brothers, met Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal en (heel kort) Rutger Hauer. ‘Als je me vraagt waarom ik nu Les Olympiades maakte, ligt het antwoord verscholen in die vorige film. Zonder daar verder al te veel over na te denken geloof ik dat ik met een volgende film altijd exact de andere kant op wil. Dus nu was dat iets met een zekere lichtheid over de liefde. Ook werk ik het liefst met mensen die ik nog niet ken. Dat helpt voorkomen dat ik mezelf herhaal.’

Je zou Les Olympiades Audiards eerste romantische komedie kunnen noemen. ‘Wordt dat genre minder serieus genomen? Dat is mij nooit zo opgevallen. Komedie is komedie toch, ongeacht de romantiek? Wat ik wel merkte: als je een komedie draait, valt er een zekere lichtheid over je als regisseur. Je wordt ’s ochtends anders wakker, dat beviel me wel. Je moet de acteurs wel met wat meer finesse regisseren, denk ik.

‘Noémie kende ik van haar zeer dramatische rollen, bij de repetities hield ze ook vast aan die gewichtigheid, het dramatische dat ze van nature bezit. Wat bleek: ze had het script gelezen als een drama. Dus ik zei: Noémie, het is een komedie! Denk aan Diane Keaton, denk aan al die prachtige vrouwen in films die doen alsóf ze dom zijn. Ze begreep meteen wat ik bedoelde.’

Het is wel genereus van Audiard, oppert een journalist, dat hij zijn scenaristen altijd laat aanschuiven bij interviews. Meestal reserveert de regisseur die aandacht voor zichzelf. ‘Non’, corrigeert de filmmaker vriendelijk doch beslist, ‘dat is niet genereus. Regisseren is een proces van uitwissen: bij het maken kap ik van alles weg, dat vergeet ik dan ook prompt. De schrijver van het scenario heeft herinneringen aan de film die ik onderweg al kwijt ben geraakt. Daarom heb ik er graag een scenarist bij tijdens interviews. Ik ben niet genereus. Maar ik ben ook geen regisseur die per se zijn interpretatie in een script wil duwen. Dáár heb je nu juist die uitstekende scenaristen voor, lijkt me.’

Scenarist Mysius: ‘De instortende middenklasse is van betekenis in Les Olympiades. Al kan ik ook niet exact verklaren hoe dat doorwerkt op de personages, die de eerste nacht al met iemand naar bed gaan, om daarna pas een manier te vinden om met die ander te communiceren.’

Audiard: ‘Exact het omgekeerde van Ma nuit chez Maud van Éric Rohmer, die me ook beïnvloedde. In zijn film uit 1969 praten een man en een vrouw de hele nacht door: over de liefde, communisme, de samenleving, de filosofie van Blaise Pascal. Aan het eind van die nacht omarmen ze elkaar níét, omdat ze alles al hebben gezegd: hun discours heeft de liefde uitgeput.’

Met een lach: ‘In Les Olympiades wordt er éérst geneukt, daarna volgt het discours.’