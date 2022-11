Filmen is niet alleen maar leuk voor regisseur Lukas Dhont, dansen op Britney Spears is dat wel

Lukas Dhont, filmregisseur en scenarioschrijver. Beeld Els Zweerink

‘Mag ik om te beginnen de schoolmeisjes in Iran noemen?’ Tuurlijk mag Lukas Dhont dat. De 31-jarige Vlaming heeft zich voorbereid op zijn taak als weekendgids. Een beetje dan, in de verloren minuten. Wie op het festival van Cannes de Grand Prix wint, met zijn tweede speelfilm Close, brengt de rest van het jaar door in strakke schema’s en wisselende tijdzones. Vandaag Gent, gisteren Londen, overmorgen Los Angeles.

Over die Iraanse meiden zegt hij: ‘Het toppunt van moed: om in zo’n dictatoriaal regime de straat op te gaan, massaal de hoofddoek af te nemen en op te komen voor vrijheid. Het is natuurlijk al langer zo dat jonge vrouwen ons de weg wijzen. Zij zijn het, die ons gidsen.’

In gat gevallen

Dhont – immer voorkomend, welbespraakt en goed gekleed – viel even in een gat na zijn eerste rit in die filmachtbaan. Girl, zijn drama over een in jongenslijf geboren 15-jarige ballerina in spé, lanceerde hem in 2018 als een raket in de filmwereld. ‘Girl heeft zo’n lange periode centraal gestaan in mijn leven, dat ik echt afscheid moest nemen. Loslaten. Ik had nooit stilgestaan bij wat er daarna kwam. Plots zat ik achter mijn bureau, te staren naar een wit blad papier. Ik moet weer uit mijn hoofd komen: wat ik maak, of wil maken, vertrekt uit mijn hart. Eerst was er twijfel. Twijfel is een interessant creatief proces: door twijfel stel je vragen, die brengen je ergens. Maar als er enkel twijfel is, heet dat een blokkade.’

Om zichzelf te deblokkeren, besloot Dhont te gaan wandelen met zijn moeder. ‘Dat hielp. Allee, wat moet ik zeggen? Ik denk dat ik wel een mama’s-kindje ben. En er waren die bemoedigende woorden van mijn moeder. Dat wandelen is ook een terugkeer naar de plek van mijn kindertijd. En een pubertijd waarin ik veel films keek, maar niet het gevoel had dat die films mij ook zagen, dat iemand als ik erin te zien was. Ik overdacht die tijd, toen er niet altijd een vocabularium was voor de dingen die ik voelde. Misschien kon ik het filmen.’

Intimiteit tussen jongens

In het tedere en hartverscheurende drama Close, nu te zien in de Nederlandse bioscoop, blijkt de intieme band tussen de 13-jarige vrienden Leo en Remi niet bestand tegen de overgang naar de middelbare school, waar andere codes en verwachtingen gelden. ‘Ik denk dat het een van mijn grote verlangens was’, zegt Dhont, ‘om de zachtheid in het universum van die twee jongens te tonen. Hoe ze tussen de kinderlijke toestand en puberteit in zitten. Zelf hield ik op die leeftijd jongens die dichterbij wilden komen op afstand. Omdat ik voelde dat intimiteit tussen jongens werd bekeken door de lens van seksualiteit. Ik merk dat zelfs in relatie tot de film. Bij elk interview krijg ik de vraag: zijn Leo en Remi nou gay of niet? Terwijl je de sensualiteit tussen jongens op die leeftijd ook open kunt beschouwen, zonder meteen te categoriseren. Close gaat niet over seksualiteit, maar wel over het label van seksualiteit. Het gaat over masculiniteit. Over hoe we naar jongens kijken.’

Film: Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

‘Ik groeide op met de Amerikaanse cinema: films uit de jaren negentig met een gemiddelde shotlengte van 6 seconden. Jeanne Dielman was vrijwel het omgekeerde daarvan. Ik was 19 toen ik die film voor het eerst zag, net begonnen aan de filmschool. Plots werd ik geconfronteerd met een filmmaker – Chantal Akerman – die tijd en ruimte op een compleet andere manier gebruikte, om zo de leefwereld van een personage uit te beelden. Ik kende dat niet. En om eerlijk te zijn: ik kon me niet eens voorstellen dat zoiets óók kon. Dit was de film die mijn tot dan toe opgebouwde canon doorbrak.’

In de film van Chantal Akerman zien we drie dagen uit het routineuze leven van een alleenstaande moeder in Brussel: aardappels schillen, aardappels koken, bijklussen als sekswerker.

‘Als jongetje van 13 liep ik met een camera achter mijn moeder aan: ik filmde alles wat ze deed, in de keuken, in de tuin. Dus in die zin voelde ik ook wel een verbondenheid met Akerman. Zij vond een soort poëzie, een eigen taal – zeer radicaal. Ze heeft ook veel regisseurs geïnspireerd die ik bewonder: Gus Van Sant, Todd Haynes. En ik ben natuurlijk ook Belg hè: Akerman is essentieel voor de Belgische cinema.’

Gerecht: Oma’s confituurtaart

‘Ik groeide op in Dikkelvenne, een plaatsje in de Vlaamse Ardennen. Het is een plek vol herinneringen aan mijn kindertijd, die niet altijd rooskleurig was. Maar voor mijn oma kom ik er graag terug. Ze woont er nog steeds, vlak onder de kerktoren. En als ze weet dat ik kom, staat de confituurtaart klaar, haar signature dish. Geen tierelantijntjes of speciale ingrediënten. Gewoon heel smakelijke confituurtaart: bladerdeeg met abrikozen. Misschien heeft ze het recept van haar moeder, dat weet ik eigenlijk niet.

Ze maakte het altijd als er een familiefeest was. De geur en smaak staan voor mij voor comfort en pure veiligheid. Veiligheid die ik als kind niet altijd zo voelde tussen leeftijdsgenootjes. Het was mijn oma’s manier van uitdrukken, denk ik, hoe ze eten maakt. Iets van die generatie vrouwen. Het is haar manier van kunst maken.’

Schilderij: The Critics (Henry Scott Tuke, 1927)

‘Ik vond dit schilderij op internet, toen ik als puber een beeld nodig had voor een schoolopdracht: we moesten een kunstwerk zoeken dat ons inspireerde. Het was het verlangen dat me zo trof in dit schilderij, denk ik. Die twee ruggen van de jongens, het contact zonder aanraking. Een verlangen waar ik op dat moment in mijn leven zelf nog niet bij kon. Het gebruik van kleur en licht trekt me zeer aan, nog steeds. Ik merk ook dat ik vaak aan schilders refereer als ik moodboards maak voor een film.

The Critics van Henry Scott Tuke Beeld Leamington Spa Art

Henry Scott Tuke maakte meer van dit werk. Dit schilderij is uit 1927. Ik heb het meermaals online opgezocht, maar nooit in het echt gezien. Het hangt in – even opzoeken – ah, een museum in Leamington Spa in Engeland. Het was ook de idyllische sfeer, zo’n zomerdag aan het water, die op mij overkwam als superhoopvol. Het staat ver weg van Dikkelvenne, daar hadden we geen water of rotsen. Dat is ook de schoonheid van kunst, films en boeken: ze kunnen je transporteren naar een andere plek. En ook een andere tijd, in dit geval. Een tijd waarin homoseksualiteit nog niet gedecriminaliseerd was in het land van deze schilder. Het werk is vrij onschuldig, maar Tuke maakte het onzichtbare wel al zichtbaar.’

Serie: Euphoria (Sam Levinson, 2019-heden, HBO)

‘Ik ben ongelofelijk fan van dit tienerdrama. Die actrices! Zendaya en Hunter Schafer, ik heb met open mond zitten kijken: meticuleus technisch spel én een grote vrijheid en onvoorspelbaarheid. Dat combineren, weet iedere regisseur, is het allermoeilijkste van het werk. Schafer schreef zelf een geweldige aflevering over haar eigen transervaring. Ik vind het zo hoopvol dat je de nieuwe generatie trans talenten nu gewoon in de populairste show kunt zien, die meesterlijk is gemaakt. Echt superstraf.’

Dans: Room With a View ((la)Horde)

‘Twee weken geleden heb ik dit spektakel gezien. Ik kende het Franse dansgezelschap (la)Horde al van hun clips vol ongelofelijke choreografieën. Dit was werkelijk adembenemend; een mix van een rave en een dansvoorstelling, waarin de weg van dystopie naar utopie wordt afgelegd. Ze voeren het op met het Ballet national de Marseille, dus heel klassiek geschoolde dansers, maar dan op een heel andere manier ingezet. Een spektakel van kleur, licht, geluid en zweet. Op de beats van dj Rone, die ook vaak filmmuziek maakt, laatst nog voor Les Olympiades van Jacques Audiard.

‘Ik wilde vroeger danser worden. Maar rond mijn 12de veranderde dat, nadat ik eens optrad voor klasgenoten op Fighter van Christina Aguilera. Ik bewoog op een vrouwelijke manier en voelde hoe dat menig persoon ongemakkelijk maakte. Toen begon een gevoel van schaamte. Tijdens mijn puberteit was ik bezig niet door de mand te vallen. Ik was een soort mimeartiest: andere jongens kopiëren, doen zoals zij het deden. Ik danste wel verder, maar alleen nog in mijn eigen kamer, waar niemand me kon zien.

Cinema was mijn plan B. En misschien is het omdat ik die droom ooit parkeerde, maar ik merk dat dansers en choreografen een soort magische invloed op me hebben. Ik zoek ze graag op. Ik heb het geluk gehad met een aantal te mogen werken: Jan Martens, Sidi Larbi Cherkaoui. Wat het is, denk ik, is dat er bij dans geen woord wordt gezegd, maar ik in mijn lichaam en geest, mijn hart, toch een beweging maak langs alle essentiële gevoelens. Het is voelen in plaats van beredeneren.’

Ontspanning: Pour que tu m’aimes encore (Céline Dion)

‘Het is de absolute vorm van ontspanning voor mij: naar een feestje gaan en dansen. Liefst op muziek van de popdiva’s. Britney Spears werkt altijd. En Gloria Estefan – dat is mijn moeders invloed. Maar als ik Pour que tu m’aimes encore hoor opkomen op een feestje... en dan met vrienden luidkeels meezing met Céline Dion, en dans, dát is voor mij toch wel het summum.

‘Of ik goed kan dansen? Hmm. Ik heb wel gevoel voor ritme. Maar goed dansen? Eigenlijk, en dat is de schoonheid ervan, maakt het me niet uit. Er ligt geen druk op. Het hóéft niks te zijn. Het is niet zoals bij mijn films: die enorme focus, het precisiewerk, de Dokter Bibber-toestanden. Ik doe het zeer graag, dat filmen. Maar door de druk is het niet altijd alleen maar leuk. Er is een bepaalde verwachting. Bij dansen op Britney Spears niet. Ik kan ook heel hard genieten van elektronische muziek, die je in een soort trance brengt. Dat is een andere toestand, een andere manier van uitgaan. Je beleeft het iets meer als persoon, minder als groep. Maar als groep gaat er niks boven een goeie Pour que tu m’aimes encore.’

Boek: Een klein leven (Hanya Yanagihara, 2015)

‘Ik ben gestopt met vrienden aanraden Een klein leven te lezen. Ik kreeg reacties als: écht? Voor sommige mensen is Hanya Yanagihara’s roman te veel. Te zwaar. En dat snap ik, dat kan. Maar mij raakte het, ook door de warmte van de personages rondom het hoofdpersonage Jude: de leerkracht die hem wil adopteren, de vriend die verliefd op hem wordt, de dokter die hem wil helpen. Die entourage gaf hoop. Het boek gaat over vriendschap, en over een jeugdtrauma, zo groot dat het de vraag is of je er ooit overheen kunt komen. Een goede vraag, waar het boek ook vrij radicaal antwoord op geeft.

Ik wil Een klein leven graag verfilmen. Of dat gaat lukken weet ik niet, ik ben er wel vasthoudend achteraan gegaan. Yanagihara heeft precieze ideeën over hoe ze haar boek vertaald wil zien naar beeld, waarin ze volgens mij de juiste keuze maakt. Ik heb er met haar al interessante gesprekken over gevoerd. Het kan een serie worden of een speelfilm, dat is nog niet besloten. Het project is vol in ontwikkeling in de Verenigde Staten, maar zoiets kan lang duren. Vooralsnog heb ik er nog niks mee te maken.’

Actrice: Gena Rowlands

‘I love her. Ik ben zo’n ongelofelijke fan van Gena Rowlands. In A Woman Under the Influence (1974 ) van John Cassavettes, was ik meteen betoverd door haar. Ik kende Rowlands van een heel ander soort film: The Notebook (2004). Daar heb ik ook een zwak voor. Rowlands gaat zo ver als actrice, zo diep. Die emotionele vertaling is soms wat explosiever dan hoe ik het zelf zou regisseren. Haar allermooiste momenten zijn die waar het implodeert. Er schuilt een soort gevaar in haar. Dat trekt mij toch het meest aan in acteurs: onvoorspelbaarheid. Weet je wie dat ook heeft? Carice van Houten. Dat zag je goed in Instinct, een van de beste Nederlandse films die ik in lange tijd heb gezien.’

Kledingstuk: badjas

‘Als klein manneke zat ik al naast mijn moeders stikmachine als ze kleding maakte. Alles wat op de grond viel, daar maakte ik iets van: stof, draad, wol. Mijn moeder doceerde mode en textielontwerp, ze heeft me altijd meegegeven dat wat je draagt een verhaal vertelt. En dat jezelf mooi kleden ook een manier is van in de wereld staan. Ik heb dat zelf niet altijd met zorg gedaan, maar nu probeer ik dat meer dan vroeger: het is ook een soort trots, dat je het waard bent om je mooi te kleden.

Ik hou van Alessandro Michele, bijvoorbeeld zijn tweelingenshow voor Gucci. Maar ook van Glenn Martens, de Belgische ontwerper, die naast zijn werk voor Diesel en Jean Paul Gaultier ook de creatieve leiding heeft over Y/Project, waar hij onlangs Nicole Kidman voor kleedde. Het is couture in combinatie met iets straatachtigs. Ik heb ook mode nodig voor films, in de brede zin: de kostuums. Wat iemand aantrekt, zegt zo veel over een personage. Mijn eigen favoriete kledingstuk? De badjas. Het absolute chillmoment als ik thuiskom: die badjas aandoen. Zeker nu ik voor Close de wereld rond reis, hele dagen onderweg ben en vaak ook in een kostuum zit. De ideale badjas moet niet te zacht zijn. Niet de standaard hotelbadjas, liever iets steviger materiaal. Wel wit. De klassieke badjas is wit. En ruim genoeg, zodat je er een beetje in kunt verdwijnen.’