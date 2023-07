Filmen in een hightech landbouwfabriek: dat levert een verontrustende én prachtige video-installatie op

‘Agrilogistics’ van Gerard Ortin Castellvi in Radius. Beeld Gunnar Meier

Heel even, een paar seconden, verschijnt er een paar mensenhanden in beeld. Het zijn niet bepaald bijzondere handen en ze doen ook niets opzienbarends, gehuld in blauwe plastic handschoenen borstelen ze een machine schoon. Toch is dit een van de beelden die me na het zien van de video-installatie Agrilogistics het meeste bijbleven. Ze vormen namelijk het enige teken van menselijke aanwezigheid in de 22 minuten durende video. Gelukkig, dacht ik. Er zijn blijkbaar nog taken, hoe onbeduidend ook, die alleen door mensen uitgevoerd kunnen worden.

Verder is dat namelijk sterk de vraag, in de wereld die kunstenaar Gerard Ortín Castellví schetst in deze wonderlijke installatie. Terwijl je in kunstruimte Radius in Delft neerploft op een zak potgrond, in een met folie beklede kas, trekken op het scherm beelden voorbij van machines, camera’s en robots die in de weer zijn met planten, bloemen en bollen. Castellví schoot de beelden in een glazen landbouwfabriek in het Westland. Met 2.300 hectare aaneengesloten kassen ontwikkelde de Zuid-Hollandse regio zich tot het grootste glastuinbouwgebied ter wereld. Het is ook een hyperinnovatief gebied: niet mensen, maar machines verbouwen hier de groenten, vruchten en snijbloemen die in onze supermarkten terecht komen.

Sarah van Binsbergen schrijft voor de Volkskrant over hedendaagse beeldende kunst.

Die hightech, computergestuurde landbouw levert in Agrilogistics verbluffende beelden op. Robotarmen die bloembollen sorteren op een lopende band? Daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Maar wat te denken van camera’s die scannen hoeveel verkoopbare tomaten er aan een plant zitten? Datasets die nauwkeurig de groei van snijbloemen bijhouden en voorspellen? Vergeet ChatGPT, in deze glazen voedselfabrieken maakt kunstmatige intelligentie al de dienst uit.

De documentaire ‘Our Daily Bread’ (2005) van Nikolaus Geyrhalter.

Obsessie

De manier waarop Castellví dit alles filmt, doet denken aan de documentaire Our Daily Bread uit 2005. Ook die gaat over de kille, machinale (maar minder computergestuurde) industrie van grootschalige voedselproductie en is in beeld gebracht in observerende shots. Zonder commentaar, de beelden spreken voor zich. Toch is Our Daily Bread ondanks die afwezigheid van tekst vooral een aanklacht tegen de onmenselijke kanten van ons voedselsysteem. Denk: kuikentjes die als tennisballen in kratten worden geschoten.

Agrilogistics, waar overigens geen veeteelt in voorkomt, voelt niet als een aanklacht. De hightech microkosmos die je hier te zien krijgt is even verontrustend als prachtig. Verontrustend, omdat niet mensen, maar datasets hier de dienst uitmaken. Prachtig, omdat de obsessie met meten en voorspellen resulteert in een ingewikkelde dans tussen machines en planten. Iedere pirouette is zorgvuldig ingestudeerd en wordt met de grootst mogelijke perfectie uitgevoerd.

Nachtscène

Halverwege de video slaat de sfeer om. Het scherm gaat op zwart en als de kas weer in beeld verschijnt, is het nacht. De overdag zo strak georganiseerde glazen fabriek is als bij toverslag veranderd. Planten staan niet meer netjes gesorteerd maar woekeren kris kras door elkaar. In de rozige schemer dringt een lama de kas binnen. Een koe staat ineens pal tussen de struiken te grazen. De tomatencamera voert geen strak ballet meer op, maar iets dat lijkt op improvisatiedans. Is het een droom? Een sprookje waarin de natuur in opstand komt?

Even plotseling breekt de ochtend weer aan. Tulpen zoeven voorbij op een lopende band. We zijn terug in de vertrouwde monotone realiteit van de kas. Maar hoe vertrouwd en realistisch is die eigenlijk? Na de duidelijk geënsceneerde nachtscène voelt de perfect geoliede machine van overdag net zo onecht. Als een filmset. Met computers, camera’s en algoritmen als hoofdrolspelers, en dat ene paar menselijke handen als verdwaalde figurant.