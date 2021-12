Fijn kerstvakantiegeweld in Hawkeye ★★★★☆

Hawkeye (met links Hailee Steinfeld als Kate Bishop en rechts Jeremy Renner als Hawkeye)

Soms sta je er met je neus bovenop. In 2010 opende het filmfestival van Berlijn met True Grit, een western van de gebroeders Coen, met Jeff Bridges, Matt Damon en Josh Brolin, veteranen die geen moeite hadden met de complexe dialogen en het gewenste historische accent. De show – in de film en in de persconferentie na afloop – werd echter gestolen door de 14-jarige actrice (13 toen ze de film maakte) Hailee Steinfeld, die zojuist haar eerste grote rol speelde. Het leverde haar een Oscarnominatie op.

En dan moet je ook geluk hebben. Steinfeld speelde vervolgens veel rollen in bescheiden films, kreeg modellenklussen en begon een muziekcarrière, die haar in ieder geval miljoenen toegewijde fans op social media opleverde. Het Insta-tijdperk zat haar als gegoten. Maar de belofte van die eerste film bleef een beetje hangen.

De laatste tijd is het tij gekeerd. Steinfeld speelde de titelrol in drie seizoenen Dickinson op Apple TV Plus, een van de origineelste series van Apple, een geslaagd kostuumdrama gebaseerd op het leven van de 19de-eeuwse dichteres Emily Dickinson, maar dan met eigentijdse dialogen en muziek, die een soepele band legden tussen de poëzie van Emily en bijvoorbeeld de songteksten van Billie Eilish. En die en passant een nieuw publiek voor de oorspronkelijke gedichten vond.

Arcane, de serie die sinds november op Netflix staat, is een virtuoos animatieproject, en misschien wel een van de eerste van de op games gebaseerde films en series die interessant is voor mensen die nog nooit League of Legends hebben gespeeld. Naast de verbluffende animatie hielp het dat de stem voor het rebelse hoofdpersonage Vi wordt geleverd door Steinfeld. Een tweede seizoen is aangekondigd.

Richting de Kerst was Steinfeld te zien in de Disney Plus-serie Hawkeye, onderdeel van het immer uitdijend Marvel-universum. Wat Disney slim doet met deze series (zie ook de Star Wars-series, vooral The Mandalorian), is dat het de fans genoeg nieuwe elementen en dwarsverbanden geeft, terwijl het ook nieuwe en jonge kijkers binnenboord haalt, zonder je het gevoel te geven dat je op een onoverbrugbare afstand staat. Disney Plus deed dat eerder met Wandavision en Loki, die beide een wat meer surrealistische inzet hadden dan Hawkeye.

Het universum gered: check!

Het is handig om te weten dat de door Jeremy Renner gespeelde superheld Hawkeye (superhandig met pijl en boog) lid is van wat je de kerngroep van de Avengers kunt noemen. Diverse malen het universum gered: check! Ditmaal wil hij vooral rust aan zijn hoofd en de kerstdagen bij zijn familie doorbrengen. Spelbreker is Kate Bishop (Steinfeld), die idolaat is van Hawkeye en zich vanaf haar vroegste jeugd heeft verdiept in de kunst van het boogschieten – een superheld in spe.

Hawkeye heeft een duidelijke young adult-invalshoek, waarmee Disney de fans van Hailee Steinfeld op een slimme manier in de Marvel-wereld vouwt – net zoals eerder dit jaar de 284 miljoen volgers van Selena Gomez op Instagram welkom werden geheten in de charmante detectiveserie Only Murders in the Building.

Kate komt in de problemen en krijgt een aantal bad guys op haar spoor, terwijl ze ondertussen een poging doet – ‘Robin-stijl’ – om onder de vleugels van Hawkeye te komen. De makers gaan hier echt voor de nukkige vader en nukkige puberdochter-dynamiek. Steinfeld kan hier prima mee uit de voeten, maar het werkt ook heel goed voor Renner, die toch altijd – en we hopen hier niemand mee te kwetsen – de allersaaiste Avenger was (met je pijl en boog). Opeens klopt zijn personage helemaal. Natuurlijk, hij is de Avenger die liever thuis zou blijven!

En nu even een spoiler. Later in de serie duikt het door de geweldige Florence Pugh gespeelde personage Yelena op, de zus van Avenger Black Widow (Scarlett Johansson) en een moordenaar die de missie heeft Hawkeye om te leggen. De scènes met Steinfeld en Pugh zijn zo sterk dat we ons kunnen voorstellen dat die twee personages er met een eigen spin-off vandoor gaan.

Ideale serie voor de kerstvakantie met kerst-gerelateerd geweld (zie ook Home Alone en Die Hard), geestige dialogen en eindigend onder de kerstboom. En wacht na de credits van de laatste aflevering even op de Avengers, de musical-scène, een welkom teken dat het Marvel-universum zichzelf niet al te serieus neemt.