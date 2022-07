Fijn dat Paulo Nutini terug is en Ron Trents jazzrockplaatje past prima bij een zomers weekend

Paolo Nutini. Beeld Getty Images

Hoi Robert. Wat is je favoriete nieuwe album deze week?

‘Last Night In The Bittersweet van de Schotse zanger Paolo Nutini. Hij heeft een ijzersterke soulstem. Op z’n laatste plaat Caustic Love dook-ie met een paar nummers echt dat genre in. Hoewel het ook heel veelzijdig was, hoor, met onder andere pop en elektronica. Maar die soul, dat was wel echt waar Nutini het beste in was, vond ik ook toen ik hem eens live zag in de Ronda in Utrecht.

‘Hij zat echt diep in zijn muziek, de tranen liepen hem bij wijze van spreken over de wangen terwijl hij zong. Maar Nutini had ook een probleem: gillende fans aan zijn voeten. Hij was toen echt een beetje een idool, en dat paste niet zo goed bij de sfeer van zijn muziek. Hij leek het zelf ook niet fijn te vinden. Daarna verdween hij compleet van de radar. Zonder iets te laten weten, hij was gewoon ineens weg. Best zorgwekkend. Ik dacht: zou het wel goed met hem gaan?

‘De laatste jaren doken er wel wat grappige filmpjes op van hoe hij in pubs een beetje stond te zingen, met de kroegtijgers uit het dorp waar hij kennelijk woonde. Komt wel weer goed met die man, dacht ik toen. En nu is er dus plotseling een nieuw album. Een intrigerende plaat, wat minder soul, wat meer rock en indie. Maar fijn dat hij terug is, want Nutini is een intrigerende artiest. Luister vooral naar Through The Echos, het meest soulvolle nummer op de plaat. Met gevoel en drama gezongen, maar niet te sentimenteel. Het blijft krachtig.’

Klinkt goed. Wat vond je nog meer leuk?

‘Een van de eerste housemuzikanten, Ron Trent, heeft een soort jazzrockplaat gemaakt. Hij is pas 49, maar toch is hij een van de eerste technojongens. Nogal maf, want de rest van die grondleggers zijn allemaal achterin de 50, maar Ron Trent begon al héél vroeg. Toen hij 14 was maakte hij met een drumcomputertje op z’n jongenskamer het nummer Altered States, een heel vet technonummer, uitgebracht toen techno eigenlijk nog niet bestond.

‘Op z’n nieuwe plaat What do the stars say to you laat hij het clubgevoel en de house een beetje liggen, hoewel het subtiel door de nummers heen sijpelt. Er staan allerlei samenwerkingen op met jazzmuzikanten uit de jaren zeventig, zoals bij het nummer Sphere met violist Jean-Luc Ponty, en bandleden van het Braziliaanse muziektrio Azymuth op de nummers Cool Water en Melt Into You.

‘De plaat klinkt heel jazzy, het is soms ook een beetje easy-listening, maar geeft een lekker samba- en funkgevoel uit de jaren zeventig. Je hoort meer percussie op de conga’s dan een bonkende drumcomputer. Geen wereldalbum maar absoluut een interessant plaatje, dat ook past bij een zomers weekend.’