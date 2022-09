Fijn dat het Nationaal Jeugd Jazz Orkest een album uitbrengt, want de muziek verdient het ★★★☆☆

Voor het eerst wordt er een heel album uitgebracht met daarop de verdiensten van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest dat iedere twee jaar wordt samengesteld uit de getalenteerdste jazzmuzikanten. De selectie krijgt ook steeds een andere coach, voor dit 19-tal musici was dat deze periode saxofonist Maarten Hogenhuis.

Fijn dat zijn composities en hun grootse spel in zeven stukken verzameld zijn op het album Avalanche, want de muziek verdient het.

Hogenhuis zelf soleert een enkele keer fraai, maar het is het ensemblegeluid dat hier toch een meerwaarde heeft. Zeker in het sterke titelstuk, vol suspense en muzikale wendingen, terwijl het klaterende Midgley’s World op een aangename manier laat horen dat jazz voor dit gezelschap een ruim begrip is. De keuze voor een versie van Eefje de Vissers Lise is wat minder geslaagd, ook omdat er al twee vocale stukken op het album staan die het bijzondere samenspel toch wat naar de achtergrond drukken. Maar het John Barry-achtige Diadem en het percussieve Afrikaans getinte Oladipo zijn avontuurlijk en swingend.

Nationaal Jeugd Jazz Orkest & Maarten Hogenhuis Avalanche Jazz ★★★☆☆ Stichting JA