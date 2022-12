Fijn dat de Kijkwijzer begrijpt dat kinderen van nu eerder schrikken van geweld in een film

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Weet je wat het is met kinderen tegenwoordig? Ze kunnen nergens meer tegen. Dat komt door hun ouders, dat zijn jankerds die hun kroost koste wat kost willen beschermen tegen alles wat akelig is. Het ultieme bewijs: één kind kreeg een nachtmerrie door Pietje Bell, ouders op hoge poten naar de Kijkwijzer en meteen kreeg deze familiefilm een 12-pluslabel.

Die 12-plusrating werd overigens na klachten dáárover rap bijgesteld naar 9 jaar. Maar laten we het nog eens hebben over het luie frame dat overheerste in deze discussie.

Vuurwapen

Dat producent Dave Schram protesteerde is logisch. Het scheelt hem inkomsten. Wat was er na twintig jaar ‘opeens’ mis met zijn leuke familiefilm, wilde hij weten. Even zien: er wordt een vuurwapen getrokken; Pietje Bell wordt aan zijn oor een klaslokaal uit gesleurd en krijgt een klap van zijn pa. Niet echt voor álle leeftijden, misschien.

‘Zo ging dat, in de tijd waarin de film zich afspeelt.’ Ja, maar kinderen kunnen dat pas vanaf een jaar of 10 in die context plaatsen en relativeren, blijkt uit pedagogisch onderzoek, geciteerd op de site van de Kijkwijzer. En ja, het speelt ongetwijfeld mee dat de mores zijn veranderd. Een gewelddadige volwassene shockeert veel kinderen vermoedelijk meer dan vroeger. Dat is toch heerlijk! En wat fijn dat de Kijkwijzer inspeelt op dat soort maatschappelijke veranderingen. Ze keuren inmiddels bijvoorbeeld ook stukken strenger op een positieve verbeelding van roken.

En kan dit allemaal maar, op basis van één zeikende ouder? Ja, daarom werd de onlineaanbieder gevraagd de film opnieuw te classificeren. Er valt heus wel wat aan te merken op de manier waarop dat gebeurt, maar dat was niet waarover mensen vielen.

Specifieke angsten

Het zijn mijn meest intense filmherinneringen, die ik bovendien deel met mijn zus: de keren dat ik naar iets keek waarvoor ik misschien nét te klein was. Ik bepaal dus zelf wat ik mijn eigen kinderen laat zien, en wanneer, waarbij ik rekening houd met hun specifieke angsten.

En dat was uiteindelijk de grootste kritiek: ‘Ik mag toch zeker zelf wel kiezen wat ik mijn kinderen voorschotel?’ Precies. Dat mag en dat kan gewoon. Je kunt Pietje Bell op dvd kopen voor je 5-jarige, of via Netflix of Pathé Thuis streamen, of je kind op oudjaarsdag ouderwets voor de televisie parkeren. Weet je wat helpt bij die keuze? De Kijkwijzer. Best prettig, als je een beetje weet wat je kunt verwachten. En als je dat niet belangrijk vindt, verplicht niemand je rekening te houden met die classificatie. Dat deed je dan waarschijnlijk toch al niet.