Fifty-ish biedt een grappig inkijkje in de ziel van mannen die een midlifecrisis voor proberen te zijn ★★★☆☆

Vanaf links: Michel Sorbach Bart Oomen, Ali Léon Çifteci (voor) en Dennis Rudge in Fifty-ish. Beeld Otto Kalkhoven

Een paar jaar geleden waren doelgroepvoorstellingen als Opvliegers 1 t/m 5 en De Huisvrouwmonologen enorm populair. Volle zalen met alledaags vrouwenleed. Nu is er een mannelijke variant: Fifty-ish, gespeeld door vier acteurs van 50-plus. In een cabareteske theatershow hebben zij het niet over de overgang, rammelende eierstokken of klagende kinderen, maar over hangende balzakken. Om maar iets te noemen.

Dennis Rudge, Ali Léon Çifteci, Bart Oomen en Michel Sorbach zijn de vier bevriende collega’s, die hun voorstelling over klein mannenleed met zichtbaar enthousiasme spelen. Ze sneren naar elkaar, maar houden elkaar ook vast – in vriendschappelijke omhelzing.

Op een bord schrijven ze steekwoorden als ‘pa’, ‘dickpick’ (oftewel een snikkelselfie), ‘dood’ en ‘crisis’, waar dan vervolgens op wordt geassocieerd. Dat levert, los van een paar wat flauwe bespiegelingen, een grappig inkijkje op in de ziel van mannen die een midlifecrisis voor proberen te zijn. Dat alles wordt onderbroken met dansjes op jarentachtigdisco, toen ze nog echt stonden te swingen, en af en toe een rapnummertje – het bewust lullige ervan maakt het net niet gênant.

Gelukkig worden ook serieuzere thema’s aangesneden, zoals het eeuwige getob tussen vaders en zonen, en de dood. Daarbij wordt handig gebruikgemaakt van de verschillen tussen de mannen, zowel fysiek als qua karakter. Ook worden de verschillen in afkomst op prettig relativerende wijze benoemd: dit kwartet acteurs bestaat uit Nederlanders van Surinaamse, Turkse, Indische en autochtone afkomst. Een pittig dispuut tussen de boze witte man en de soepele zwarte man verloopt in mooie harmonie.

Toen het ging over het leed van hangende balzakken werd er gek genoeg vooral gelachen door de vrouwen in de zaal. Misschien is Fifty-ish doelgroeptheater voor meerdere doelgroepen.

Fifty-ish

Theater

★★★☆☆

Impresariaat Via Rudolphi, tekst Bart Oomen, muziek Michel Sorbach, eindregie Priscilla Vaudelle.

22/4 Theater De Meervaart, Amsterdam. Tournee.