Fietsende filosoof Guillame Martin vergelijkt de samenleving op slimme wijze met een peloton ★★★★☆

Guillaume Martin Beeld JF PAGA

Dat de profwielrenner Guillaume Martin (29) een fietsende filosoof is, mag inmiddels als algemeen bekend worden verondersteld, al vinden veel mensen het nog steeds moeilijk voorstelbaar dat iemand wielrenner en filosoof kan zijn. Martin is zelfs een zeer getalenteerd wielrenner, die tot de wereldtop van de klassementsrenners behoort. Hij rijdt voor het Franse Cofidis (voor welke ploeg hij onlangs als veertiende eindigde in de Giro d’Italia).

Enfin, Plato was een uitstekende worstelaar.

Martin heeft de filosofie niet verruild voor de fiets of tijdelijk in de wacht gezet, hij combineert beide stielen. De gedachte ‘Het peloton bestaat uit solitaire wezens die geen andere keus hebben dan samenleven’, kwam tot hem tijdens een trainingsstage in de Spaanse Sierra Nevada. Hij ontleende dat inzicht aan Immanuel Kant, die het in de 18de eeuw al had over de ‘asociale sociabiliteit’: ‘Je kunt niet mét, maar ook niet zónder de anderen.’

Eerder schreef Martin Socrates op de fiets – Een filosofische Tour de France, waarin hij al liet zien dat hij naast hard fietsen ook hard kan nadenken. In Het peloton en ik wordt dat bevestigd, Martin is hier zelfs nog beter in vorm dan in zijn debuut.

Het peloton en ik is deels geschreven tijdens de Tour van 2021, waarin Martin als achtste eindigde. Het behandelt, aan de hand van voorbeelden uit de koers, een klassiek dilemma: hoe verhoudt het individu zich tot het collectief, hoe kun je het individuele streven naar geluk combineren met solidariteit met de groep?

De wielrenner is de belichaming van dat dilemma, hij kan niet winnen mét de anderen, maar ook niet zónder. De hel, dat zijn de anderen, maar de hel is ook een bestaan zonder de anderen.

Het boek begint met het voorbeeld van drie vluchters die het peloton willen voorblijven. Dat kunnen ze niet alleen, dus moeten ze samenwerken. Maar samenwerkend kunnen ze niet winnen en winnen is uiteindelijk hun doel: ze hebben een gemeenschappelijk belang, maar ook een tegengesteld. Ze moeten elkaar vertrouwen, tot het moment komt waarop ze elkaar moeten verraden om te kunnen winnen.

Dat is het systeem in het wielrennen, dat volgens Martin ook geldt in het peloton dat ‘de samenleving’ heet. In het klimaatprobleem botst het belang van het individu met dat van de groep: het is voor iedereen beter als ik niet vlieg, behalve voor mezelf. Het democratisch probleem wordt mede veroorzaakt doordat individuele belangen prevaleren boven collectieve. ‘Het individu waant zich zo sterk dat hij op geen enkel vlak concessies wil doen – en daaruit volgt dat hij niet in staat is zich te verbinden aan een werkelijk gemeenschappelijk project.’ Zo werkt het in het wielrennen ook: valpartijen worden vaak veroorzaakt doordat renners eerst aan hun eigen belang denken en dan pas aan het gemeenschappelijke ‘project’ dat voor iedereen het beste is: valpartijen voorkomen door rustig aan te doen als de risico’s te groot worden. In de wetenschap dat wie de risico’s durft te nemen, de grootste kans maakt op de zege.

De belangen van het individu zijn vaak onverenigbaar met die van het collectief – Martin geeft toe dat hij als zelfzuchtig atleet ook gedrag vertoont dat in tegenspraak is met zijn moraalfilosofie. Is het probleem dus onoplosbaar? Bestaat de keus tussen de totale chaos van een paar miljard egoïstische individuen of de totale controle van één individu over het collectief?

Nee, zegt Martin, er is nog hoop. De moderne mens moet, in zijn gedaante van democratisch burger of werknemer in een kapitalistische wereld, een voorbeeld nemen aan de sporter, en zoeken naar een balans tussen het waarborgen van zijn persoonlijke belangen en de noodzaak van collectief welvaren. ‘Hij moet zowel het belang van zichzelf als dat van de gemeenschap dienen.’

Dat is, geeft de fietsende filosoof toe, een lastige maar meeslepende exercitie. Er is zelfs geen tactiek om die tot een goed einde te brengen: ‘Het enige wat het individu kan doen is continu schipperen.’ Betrokkenheid tonen bij de democratie, niet voor het collectief, maar voor jezelf. Je verantwoordelijkheid nemen in de klimaatcrisis. ‘Niet voor jezelf of voor de anderen, maar omdat een leven waarin je bijdraagt aan de vernietiging van het leven, absurd en belachelijk is.’

Kortom: jezelf nederig maar vastberaden in de koers storten.

Guillaume Martin: Het peloton en ik – Een filosofie van de mens in de massa. Balans;, 190 pagina’s; € 21,99.

Guillaume Martin- Het peloton en ik – Een filosofie van de mens in de massa Beeld rv