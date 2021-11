Fien Veldman wint Joost Zwagerman Essayprijs met persoonlijk verhaal over opgroeien in een achterstandswijk

Fien Veldman, winnaar van de Joost Zwagerman Essayprijs 2021. Beeld Lauren Murphy

De manier waarop Veldman beschrijft hoe het was om twee decennia geleden op te groeien in een achterstandswijk is volgens de jury ‘persoonlijk’ en ‘tegelijk luchtig, ontroerend en diep snijdend’. Het essay is ook opmerkelijk goed gedocumenteerd. ‘Ik vind het prettig dat je in een essay met veel vormen kunt experimenteren’, zegt Veldman. ‘Je kunt een heel particulier verhaal vertellen, maar ook een maatschappelijk verhaal. Je hoeft niet binnen journalistieke vormen te blijven, je kunt ook de literatuur in duiken. Ik heb het deze keer wel vrij journalistiek gehouden en allerlei bronnen gebruikt, zoals een Sinterklaasgedicht van mijn moeder een liedje van Simon and Garfunkel en een dagboekfragment van mijn beste vriendin van vroeger.’ Dat liedje is Fakin’ It uit 1967 en daaraan heeft zij de titel ontleend.

‘Een essay moet geworteld zijn in de werkelijkheid’, meent Veldman. ‘Fictie is iets anders. Maar het hoeft niet per se een betoog of beschouwing te zijn. Ik heb wel een punt. Maar in dit verhaal, over mijn eigen leven, dat nog gaande is, ben ik niet in de positie om er een sterke conclusie aan te verbinden.’

Bijna achteloos komen ze langs: het meisje dat betaalt met munten in een papieren rol en ineens vermist is. De populaire meester die porno kijkt met een jongen uit groep zeven. Het meisje bij wie de vader pepperspray in de ogen spuit als hij boos op haar is, waar zij vervolgens lachend over vertelt. ‘Ik wilde het zo weinig sensationeel mogelijk maken en zo waar mogelijk’, vertelt Veldman. ‘Om mijn eigen herinneren te controleren, heb ik die voorgelegd aan mijn vrienden en ik heb hen naar dagboeken gevraagd. Ik heb die zelf altijd veel bijgehouden. En ik heb veel krantenartikelen uit 2001 gezocht.’ In de buurt misbruikten destijds twee stellen tien kinderen. De grote zedenzaak haalt het nieuws.

Er staan harde feiten in het stuk over gebrekkige sociale mobiliteit in Nederland, maar conclusies moet de lezer zelf trekken. Ook hoe het met haar vrienden en met haarzelf afloopt, laat Veldman open. ‘Ik weet het van de anderen wel, want sommigen zijn nog steeds goede vrienden van mij. Maar ik wil niet vertellen: kijk, nu gaat het best goed met mij of met een vriendin. Dat is veel te geruststellend voor een lezer die niet bekend is met zo’n milieu. Mijn essay is een systeemkritiek. Het is juist onrustbarend dat veel mensen niet van de ene naar de andere sociale klasse kunnen groeien.’

‘Ik vraag me af of dat überhaupt wel mogelijk is. Ik leef nu in een wereld waarin ik weet wat de Joost Zwagerman Essay Prijs is. Maar heb ik het dan gemaakt? Ik heb het bewust de titel Not really making it gegeven. Je neemt zo’n afkomst altijd mee.’

Met de in 2015 overleden schrijver Joost Zwagerman, naar wie de prijs is vernoemd, ‘heeft ze niet echt iets’. ‘Ik heb een paar essays gelezen over de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace, van wie hij een groot bewonderaar was en in wie ik zelf ook ben geïnteresseerd.’ Wel doet ze vaker aan wedstrijden mee. Ze won al een verhalenwedstrijd van De Correspondent en de Elise Mathilde Essayprijs. ‘Dat heeft misschien wel iets te maken met mijn achtergrond. Zo’n prijs is democratisch, iedereen kan eraan meedoen. Je hoeft geen mensen te kennen om iets gepubliceerd te krijgen. Als je goed genoeg schrijft, kun je op die manier – al is het omslachtig – wel wat verder komen als schrijver.’ Veldman werkt aan een roman.