Fictie is bij uitstek de plek om ongemakkelijke zaken te onderzoeken

Niet alleen in boekenland ging het deze week over Pim Lammers, die het kinderboekenweekgedicht zou schrijven maar zich terugtrok nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen. De hetze ontstond nadat er een kort verhaal van Lammers was opgeduikeld, over een voetbaltrainer en een jongetje. Prompt werd de schrijver tot pedofiel bestempeld.

De literaire wereld reageerde met verontwaardigde steunbetuigingen: een schrijver moet vrij zijn om alles te schrijven wat hij/zij/hen wil zolang het niet in strijd is met de wet. Lammers’ werk is dat op geen enkele manier. (Wat wel strafbaar is? Iemand met de dood bedreigen.) Het staat verder elke lezer vrij een verhaal slecht, smakeloos of schokkend te vinden. Dat is het principe, en daar gaat om. De rest – zoals de precieze inhoud van het verhaal – doet er eigenlijk niet toe.

Maar toch wil ik het even over die inhoud hebben, omdat juist dit verhaal laat zien dat fictie een belangrijke functie kan hebben. Degenen die de haatcampagne tegen Lammers hebben opgezet zien in het verhaal kennelijk een regelrechte oproep aan voetbaltrainers om kleine jongetjes te molesteren. Het zou pedofilie verheerlijken.

Dat is onzin, maar we laten niet ontkennen dat het verhaal een duidelijke seksuele lading heeft: het personage, een jongen, wordt opgewonden als zijn trainer zijn been streelt. Gesuggereerd wordt dat de jongen dit wíl. En ja, dat is ongemakkelijk; we denken liever niet aan erotische gevoelens bij kinderen, zeker niet als die gericht zijn op volwassenen. Terwijl zulke gevoelens er wel degelijk kunnen zijn, al was het maar als sublimatie van bewondering of behoefte aan aandacht.

De vraag is hoe je daarmee omgaat. Niemand in deze kwestie vindt dat je van dat soort gevoelens misbruik mag maken, maar doen alsof ze niet bestaan en eisen dat niemand er over schrijft is schadelijk. Als we het er niet over kunnen hebben, hoe moet een kind dan leren wat het (niet) moet doen met die rare kriebels in zijn buik? Bovendien denkt een kind wel drie keer na om iets over seksuele gevoelens of ervaringen te delen als het eenmaal gezien heeft welke woede dat kan ontketenen.

Fictie is bij uitstek de plek om ongemakkelijke zaken te onderzoeken. Als het over iets precairs als misbruik gaat kun je daarover veel vrijer discussiëren binnen de veilige grenzen van fictie omdat het ‘maar’ verzonnen is en je met de personages geen rekening hoeft te houden. Mogelijk leidt zo’n gesprek tot inzichten waar een kind wat aan heeft. Alleen al daarom is het zo belangrijk dat een verhaal als dat van Pim Lammers gewoon geschreven kan worden. Bescherm onze kinderen; bescherm onze schrijvers!