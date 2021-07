Festivals de komende weken laten aanmodderen is kapitaal- én moraalvernietiging

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Een vreemde festivalzomer, anders dan anders, ja, die zagen we aankomen. Maar dát hij zou komen, dat was zeker. En dat schreef ik een maand geleden dus ook op. De laatste versoepelingen waren aangekondigd, de coronacheck-app was ingevoerd en de testevenementen waren afgerond, volgens de onderzoekers naar tevredenheid. Dus kom maar op met die tentenkampen. Dacht ik. En dachten de kaarthouders. En dachten Dekmantel, Lowlands, Down The Rabbit Hole, Paaspop en nog veel meer organisatoren van wie de handen jeukten.

En toen volgde de meest bizarre persconferentie uit het coronatijdperk en sleepte het kabinet de festivalzomer een tweede duistere winter in. Niet eens omdat er nieuwe maatregelen werden afgekondigd: die waren kennelijk nodig, zie de besmettingscijfers en de herkomst daarvan. En ook niet omdat een aantal festivals de klos was en hun meerdaagse evenementen niet kon laten doorgaan, hoe erg ook voor Dekmantel en Guilty Pleasure. Maar vooral omdat een absurd perspectief werd geboden aan de grote evenementen die op stapel staan. Op 13 augustus kan alles weer veranderen, want dan kijkt het kabinet opnieuw naar de cijfers en mogelijke vervolgmaatregelen. Dat is een week voor Lowlands, twee weken voor Down The Rabbit Hole en drie weken voor Paaspop.

Ze moeten zich aan de vergadertafels van die evenementen de haren uit het hoofd hebben getrokken. Wat was nu precies de opdracht, en de onderliggende boodschap bij die datum van 13 augustus? Dat de festivals die daarna gepland stonden doodleuk moesten doorgaan met organiseren? Of dat zij zelf de stekker er vast uit konden trekken? Het probleem: dat kan eigenlijk allebei niet. Als Lowlands of Paaspop toegeven dat hier niet tegenop te organiseren valt en de boel cancellen, dan kunnen zij geen beroep doen op het garantiefonds van de overheid. Maar doen alsof er niets aan de hand is en de komende weken gaan bouwen aan een soort fantoomfestival, is ook niet te doen.

Hoe moeten de duizenden medewerkers worden aangetrokken, voor als het feest ineens toch doorgaat? Het personeelstekort in de evenementenbranche, vanwege seizoenswerknemers die noodgedwongen een functie elders hebben gezocht, was al een nijpend probleem en dat is nu alleen maar erger geworden. En wat moeten de festivals zeggen tegen buitenlandse bands die vragen of ze definitief die tickets kunnen gaan boeken? ‘Wacht nog even tot 13 augustus’? Wat te doen met de berg eten die besteld moet worden, om straks drie dagen lang te kunnen serveren aan 60 duizend man in Biddinghuizen? Bestellen, afrekenen en wegsmijten?

Je kunt een festival niet bouwen op drijfzand. Lowlandsbaas Eric van Eerdenburg verklaarde dat de overheid ‘losgezongen lijkt van de realiteit’ en daar heeft hij een punt. Wat het kabinet dan wel had moeten doen? Een altijd lastig te beantwoorden vraag voor mensen die niet aan de kabinetsknoppen zitten, maar toch een poging: duidelijkheid verschaffen. Of de knoop doorhakken en zeggen dat de festivalzomer in zijn geheel is afgelast. Bedankt voor de moeite, maar de kosten zijn gedekt. Of de festivals ná de plotselinge crisisperiode van nieuwe besmettingen garanderen dat ze in ieder geval doorgaan. Omdat de overheid ervoor zal zorgen dat frauderen met QR-codes en ‘testen voor toegang’ straks niet meer mogelijk is aan de poortjes. De peperdure en ook al afgerekende Fieldlabs hebben laten zien dat het kan.

Nu worden in Schijndel en Biddinghuizen noodgedwongen spooksteden gebouwd, die misschien leeg blijven en straks weer moeten worden afgebroken. Kapitaal- én moraalvernietiging. Deprimerender kan de aanblik in onze festivalpolder niet worden.