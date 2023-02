Festival Brandhaarden katapulteert klassieke, vrouwelijke personages onverschrokken naar de 21ste eeuw ★★★★☆

'Jane Eyre' in regie van Eline Arbo. Beeld Øyvind Eide

Ergens is het een ongemakkelijk concept: een speciaal ‘vrouwenfestival’ in Internationaal Theater Amsterdam. Het toonaangevende theaterfestival Brandhaarden in ITA heeft dit jaar het thema ‘Female Voices’, en presenteert zes internationale vrouwelijke makers die de stereotypering van vrouwen in het theater bevragen. Dat is interessant, en nodig, maar bombardeert ‘de vrouw’ ook tot een aparte categorie; een beetje zoals vroeger met de ‘vrouwenpagina’ in de krant.

Aan de andere kant: er is niks mis met positieve discriminatie, zolang het speelveld niet eerlijk is verdeeld. Bij Brandhaarden levert dat bovendien – dat is het belangrijkste - fascinerend en soms sensationeel theater op. Dat toeschouwers, collega-makers, subsidieverstrekkers, mecenassen, artistiek leiders en programmeurs nu kunnen ervaren wat een weelde aan ‘vrouwelijk’ werk wereldwijd wordt gemaakt, is winst. De oogst is opwindend en hoopgevend, met werk van Duitse, Libanese, Catalaanse, Poolse, Japanse en Noorse makers in een grenzeloos palet aan vormen en stijlen. Allen bieden ze een frisse kijk op bekende vrouwelijke personages, en katapulteren het klassieke repertoire onverschrokken naar de 21ste eeuw.

Tragische heldinnen

En zoals bij alle makers levert dat soms wel, en soms geen goeie voorstelling op. Openingsvoorstelling Die Unerhörten van het Residenztheater in München is een voorbeeld van een interessante poging die in goede bedoelingen blijkt steken. De Duitse regisseur Elsa-Sophie Jach bevrijdt zeven Griekse tragische heldinnen uit het keurslijf van het klassieke repertoire. Al eeuwenlang worden deze vrouwen verkracht, verstoten en letterlijk monddood gemaakt: Echo verliest haar vermogen tot spreken, Philomela’s tong wordt uitgerukt. In een zuurstokroze decor met een reusachtige Barbiefontein eisen deze vrouwen nu onverholen hun eigen verhaal op. Daartoe vermengde Jach de klassieke bronnen met haar lievelingsschrijvers: Sappho, Christa Wolf, Ingeborg Bachmann, en meer. Het geheel wordt opzwepend live begeleid door technoband Slatec.

'Die Unerhörten'. Beeld Sandra Then

Klinkt geweldig, op papier, maar het komt daar in het theater niet van los. Dat komt door de gebeitelde, abstracte teksten en de afstandelijke verteltrant in de derde persoon. De zes actrices, die volmaakt synchroon een sonoor spreekkoor vormen, spreken hun zinnen technisch perfect uit, maar hun performance is cerebraal en bloedeloos. Het ontbreekt aan bezieling, emotie, persoonlijkheid. Als Slatec losgaat met trombone, synthesizer en drums moet de voorstelling een woest feministisch technopunkfeest worden, maar het blijft louter vorm. De spelers doen het allemaal wel: dansen, schreeuwen, vuisten in de lucht, maar ze zijn in deze vorm zichtbaar niet thuis. Het hippe jasje kan niet verhullen dat dit stroef en moeizaam Duits teksttoneel blijft.

Voorbij het feminisme

Hoe anders is dat bij Jane Eyre van het Nationaltheatret uit Oslo, in regie van de bejubelde Eline Arbo, die zowel in Nederland als haar geboorteland Noorwegen werkt. Arbo maakte hier eerder de fraaie feministische voorstellingen De uren en De jaren, en nu komt uit Noorwegen haar versie van Jane Eyre, de feministische klassieker van Charlotte Brontë uit 1847.

Met de fenomenale actrice Kjersti Tveterås in de titelrol en überhaupt een ijzersterke cast creëert Arbo een vrolijke, luchtige, eigentijdse deconstructie van het beroemde verhaal, waarin Jane, nog meer dan in het boek, haar eigen wetten, regels en literaire nalatenschap bepaalt. Tveterås stapt in en uit het verhaal, zoomt in of spoelt door, en voorziet Janes verhaal in verrukkelijke onderonsjes met het publiek steeds van een vette knipoog. Dit alles begeleid door een heerlijk anachronistische soundtrack, waarin onder anderen Kate Bush en Rihanna te horen zijn.

Kjersti Tveterås als titelheldin Jane Eyre in de voorstelling van Eline Arbo. Beeld Øyvind Eide

Die optelsom van toen en nu, van hoofdpersoon en actrice, narratief en commentaar, resulteert hier in een volstrekt soevereine, universeel herkenbare figuur, ver voorbij het pamflettisme, ja, zelfs voorbij het feminisme. Want dat is misschien het meest verrassende aan deze voorstelling: de roerende menselijkheid ervan. Daarmee geven Arbo en haar spelers een slimme draai aan het toch een tikje rolbevestigende happy end. We zijn allemaal (m/v/x) onvolmaakt en onbeholpen, en we hebben elkaar simpelweg nodig. Deze Jane Eyre kiest vanuit totale vrijheid uiteindelijk toch voor verbinding; een mooi, nastrevenswaardig ideaal.

Welke vrouwen zijn er nog te zien en te horen? De Duitse, Libanese en Noorse producties op Brandhaarden zijn achter de rug, maar toeschouwers kunnen zich in ITA nog tot en met 4 maart laven aan een Catalaanse, een Poolse en een Japanse feministische voorstelling. De Catalaanse Carme Portaceli duikt diep in hoofd en hart van Flauberts Madame Bovary (27 en 28 februari). Met acteurs én avatars brengt de Japanse Satoko Ichihara een eigentijdse visie op Puccini’s Madama Butterfly (28 februari en 1 maart). En de Poolse Ewelina Marciniak speurt naar hedendaagse vrouwelijke heldinnen als Jeanne d’Arc in Die Jungfrau von Orleans, 3 en 4 maart. Verder zijn er lezingen, debatten en artist-talks.