Feniks de la Fosse geeft christenen seksadvies in haar podcast: ‘Er moet meer openheid komen’

Feniks de la Fosse Beeld Judith Jockel

Eerst was er het onderzoek. Het christelijke Nederlands Dagblad peilde dit voorjaar de opvattingen over seks en seksualiteit van christelijke studenten, twaalf jaar nadat de krant dat had gedaan bij een soortgelijke groep studenten. Toen kwamen de resultaten. De enquête onder de 907 studenten van nu liet zien dat zij nog steeds niet of zelden over seks praten met hun ouders. Maar intussen hebben veel meer studenten dan twaalf jaar geleden seksuele contacten buiten een huwelijk of vaste relatie. Bovendien vinden veel studenten dat de kerk een nogal negatief beeld schetst van seks. Bij het Nederlands Dagblad leefde het gevoel dat er iets gedaan moest worden aan die kloof tussen de beleving van seks en het praten erover.



Dus kwam de krant met een podcast en een reeks columns. Seksuoloog en relatietherapeut Feniks de la Fosse werd aangetrokken als columnist en gaat in de podcast het gesprek aan met ND-journalist Marien Korterink . Per aflevering staat één thema centraal: over seks praten met je ouders bijvoorbeeld, of de gevaren van porno (‘Het is theater en niet de realiteit’). Een van de afleveringen draagt de titel: ‘Windt je partner je niet op? Doe er vooral zelf wat aan!’

Een christelijk medium dat zich in de arena van intimiteiten begeeft en seksuele problematiek te lijf gaat, dat is opvallend.

De la Fosse: ‘Juist omdat de relatie tussen die twee wat moeizaam kan zijn, hebben ze bij het Nederlands Dagblad bedacht een seksuoloog en relatiedeskundige er iets over te laten zeggen. Ik heb in mijn jeugd veel van het geloof meegekregen maar ben geen belijdend christen. Ik snap echter de taal wel. Ik heb mijn praktijk in Ede, een gemeente met een duidelijke christelijke signatuur, en dat zie ik terug in mijn cliëntenbestand. Ik herken de problematiek zoals die uit het onderzoek is gekomen en kan met mijn advies iets voor de ND-lezers betekenen.’

Zowel de podcasts als De la Fosses columns zijn de zoveelste loten aan de boom van seksuele informatie, die welig tiert in het medialandschap. De Sekszusjes geven op tv seksuele voorlichting met Naakt voor de klas. In Let’s Talk About Sex gaat fotograaf Lieve Blancquaert op mondiale schaal op zoek naar seksuele eigenaardigheden. Er zijn recent diverse programma’s geweest over sekswerkers en online verschijnselen als Only Fans, waarop influencers zich letterlijk bloot geven. Daarnaast hebben diverse dagbladen columns die onze seksuele mores behandelen.

Beeld Judith Jockel

Heeft de Nederlandse bevolking in het algemeen, en het christelijk smaldeel in het bijzonder, nog meer duiding rond seksualiteit nodig?

‘Het onderzoek is een eyeopener voor de krant geweest. Het bleek dat christelijke studenten nogal wat missen in hun opvoeding. Dat ze veel meer worstelen met hun seksualiteit maar ook dat ze meer aan seks doen dan hun strengere ouders doorhebben. Dus ja, daar moet je wel wat mee.

‘Laat ik vooropstellen dat heel wat van die issues over seks te maken hebben met schaamte. En schaamte is overal. Maar bij christenen krijgen schuld en schaamte een extra dimensie. Ze worden, bijvoorbeeld in het geval van ontrouw, niet alleen jegens de partner gevoeld, maar ook jegens die derde partij: God. Hoe je daarmee in het reine komt, hangt helemaal af van of je jouw god als een toornige of juist als een vergevende god ervaart.’

Naast de podcast schrijft u ook een column in het Nederlands Dagblad, gebaseerd op de vragen die de lezers aan u stellen. Geeft dat een specifiek beeld van de seksuele knelpunten waarmee christenen te maken hebben?

‘Wat me daarbij opvalt, is dat het monogame huwelijk een veel grotere rol speelt dan bij niet-gelovigen, met alle gevolgen van dien. Het bleek ook uit het studentenonderzoek. De 907 ondervraagde studenten komen bijna allemaal uit intacte gezinnen. Vreemdgaan is dan ook een heet hangijzer. De gevoeligheden liggen op een ander vlak.’



Gereformeerd Gezinsblad Het Nederlands Dagblad is een krant die ooit op gereformeerde leest was geschoeid. In 1948 heette het nog het Gereformeerd Gezinsblad en kwam twee keer per week uit. De krant veranderde zijn naam in Nederlands Dagblad in 1967 en gold jarenlang als spreekbuis voor de gereformeerde kerken. Maar in 1992 maakte het dagblad zich los van die kerk. Vanaf toen werden ook mensen met een evangelische achtergrond aangenomen.

Moet u rekening houden met die gevoeligheden?

‘Er werd vanaf het begin gezegd: praat vrijuit. Ik heb gezegd: maar als ik dan een brief krijg van een lesbisch stel en daar een column over wil schrijven? Dat was helemaal akkoord. Bij de krant zeiden ze: we willen dat erover gesproken wordt. Er werd wel aangegeven dat een onderwerp als polyamorie, het openstaan voor een intieme liefdesband met meer dan één persoon, lastig zou zijn. Dat heeft natuurlijk ook met die monogamie te maken.’

De podcast betracht enige bescheidenheid in het taalgebruik. Ik heb één keer het woord ‘penis’ opgevangen. Bent u bewust discreet?

‘Ikzelf vind de dingen expliciet benoemen belangrijk, maar niet zaligmakend. Ik heb daar een column over geschreven. Ook omdat de taal die je als partners onderling gebruikt een probleem op zichzelf kan zijn. Die column ging over een stel waarvan de man zijn vrouw graag wilde beffen. Maar zij knapte volledig af op die taal. Ze vond het een vies woord, waardoor van de handeling zelf helemaal niets terechtkwam. Dus ja, duidelijke taal is fijn, maar hier werkte het averechts. Waar het in de column uiteindelijk om draaide, was dat ze als stel een taal moesten vinden waarbij ze zich beiden prettig voelen. Als dat niet het geval is, stokt de communicatie, terwijl dát juist het allerbelangrijkste is. Zo werkt het ook met de taal die ik voor de krant gebruik. Ik kan wel zo expliciet mogelijk de zaken benoemen, maar als dat de lezers tegen de borst stuit en ze zich afsluiten, bereik ik niet wat ik wil bereiken.’

Uw podcast en column zijn voorbeelden van de vele media-uitingen die afgelopen jaren de spelregels rond seksuele intimiteit behandelen. Vanwaar opeens die interesse?

‘Dat heeft te maken met de overvloedige aanwezigheid van seks op het internet, denk ik. Maar de MeToobeweging heeft wel de grootste slinger aan die nieuwe openhartigheid gegeven. Het heeft ervoor gezorgd dat mensen bij zichzelf te rade zijn gegaan: hoe kijk ik er nou naar? Wat is voor mij normaal en wat voor de ander? Er lijkt een herijking nodig. En om erachter te komen wat we willen, moet er gecommuniceerd worden over wat ik ‘wensen en grenzen’ noem. Die persoonlijke waarden worden nu op allerlei manieren besproken in de media. En dat is goed. Maar het belangrijkst is dat het gesprek over seks gevoerd gaat worden tussen ouders en kinderen, tussen partners onderling en ook tussen vrienden. Dat er meer openheid over komt, zodat de misverstanden op tijd uit de weg worden geruimd. Het gaat er mij om dat in de podcast en in mijn columns herkenning wordt gevonden en dat ze dienen als opmaat voor die persoonlijke gesprekken.’