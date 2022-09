Feminist? Fatale vrouw? Moordwijf? Het blijft vaag wat de regisseur met Carmen voor ogen heeft ★★☆☆☆

Mezzosopraan J'Nai Bridges zingt Carmen. Beeld Bart Grietens/De Nationale Opera

In de arena die liefde heet, begint alles met verleiding. Kijk naar Carmen, de opera die Georges Bizet in 1875 componeerde rond een jonge Romavrouw, die men toen nog omschreef als zigeunerin. Ze hoefde maar een wimper te bewegen en het manvolk van Sevilla viel in zwijm. Alleen voor de enkeling die haar over het hoofd zag, kwam Carmen in actie. En berg je dan maar, zong ze in haar befaamde Habanera, over de liefde als een rebelse vogel.

Bij elke nieuwe productie luidt daarom de vraag: hoe verleidelijk is Carmen? Ook bij de reprise van een voorstelling uit 2009 bij De Nationale Opera in Amsterdam. Want al zijn de regie en het decor als twee druppels water, in het strijdperk stappen een nieuwe Carmen en een verse minnaar/moordenaar, Don José.

Dat strijdperk neemt de Canadese regisseur Robert Carsen trouwens letterlijk. Een voorstelling lang kijk je aan tegen de halfronde tribune van een stierenvechtersarena. In de slotakte blijkt die setting een troef, in de uren ervoor een hinderpaal. Soldaten en straatschoffies, tabaksarbeidsters en smokkelaars: de colonnes stommelen wat af tussen die hoog oprijzende rijen. Stijlvolle choreografie heeft toch al geen prioriteit, gezien het harkerige waarmee picadors en matadors de vloer betreden.

De tweede hinderpaal steekt dieper. Het blijft vaag wat Carsen met Carmen voor ogen heeft. Feminist? Fatale vrouw? Moordwijf? Ze lijkt eerder een vehikel in een hogere kwestie. Nadat Don José haar aan het mes heeft geregen, het slotapplaus klatert al, wordt Carmens lichaam uit de arena getild. Femicide, zo lijkt Carsen te zeggen, en u klapt?

Carmen (J'Nai Bridges) en Don José (Stanislas de Barbeyrac). Beeld Bart Grietens/De Nationale Opera

De Amerikaanse mezzosopraan J'Nai Bridges had het malheur weg kunnen zingen. Haar stem werkt niet per se tegen: egaal, vol, een beetje dreiging in de diepte. Maar het raffinement van de vocale verleiding ontbreekt. Ook de gesproken zinnen die haar rol doorspekken, reciteert ze vlak. De Franse tenor Stanislas de Barbeyrac begint huilebalkerig als Don José, maar wordt een macho naarmate zijn frustratie groeit.

Toch nog een glorieus moment: Don José verklaart zijn liefde, Carmen tolereert een omhelzing. Onder een zacht en uitgerekt ‘je t’aime’ heeft Bizet een paar leep verschuivende akkoorden gelegd. Week stijgen ze op uit het Nederlands Philharmonisch Orkest, geleid door de Canadese dirigent Jordan de Souza. Die lijkt bij zijn Amsterdamse debuut eerder een fijnproever dan een theaterdier. Hij is alert genoeg om de massale koorpartijen goeddeels synchroon te laten lopen met het orkest. Maar als Carmen, de opera, ook vertelt over leven op de rand van het ravijn, dan valt er voor De Souza nog een wereld te winnen.