Feminist Elise van Calcar was een beroemdheid met wie je niet moest sollen, blijkt uit haar boeiende biografie ★★★★☆

Elise van Calcar (1822-1904) Beeld J.H. Sikemeijer

Op 19 november 1892, de dag waarop Elise van Calcar 70 werd, stroomden uit het hele land honderden felicitaties binnen. Brieven, kaarten en gedichten voor de zo bewonderde ‘begaafde vrouw’ en ‘talentvolle schrijfster’ – omschrijvingen waar ze wel vertrouwd mee was en waar ze het ook helemaal mee eens was. In de dagen daarna deden de dagbladen het nog eens dunnetjes over. Want Elise van Calcar mag tegenwoordig vrijwel vergeten zijn, in die tijd was ze een echte BN’er en werd ze door iedereen gerespecteerd en vereerd. Een enkele criticus daargelaten, natuurlijk.

Tussen alle gelukwensen zat een brief van de bekende feminist Wilhelmina Drucker. Die schreef dat ze een vrouwenblad wilde beginnen. Drucker was atheïst en socialist, maar ze begreep dat ze Van Calcar nodig had en wist hoe ze deze beroemdheid moest paaien: ‘Hoogst gelukkig zou het ons maken zoo de vrouw die als eerste als Nederlandsche in Nederland het platform betrad, zij die de veterane der vrouwenbeweging in ons land genoemd mag worden, ook dit nieuwe blad inwijdde.’

Dat klopte. Van Calcar, opgegroeid in Amsterdam, onderwijzeres, gouvernante en selfmade auteur, was inderdaad de eerste Nederlandse vrouw geweest die een openbare lezing had gegeven. Dat was in 1862, in Felix Meritis, en het was landelijk nieuws. (De organisatie wist zich eigenlijk geen raad met een vrouw op het podium en had het daarom voor de gelegenheid vol gezet met bloemen en planten.) Van Calcar sprak toen overigens niet over emancipatie maar over een ander onderwerp dat haar na aan het hart lag: het fröbelonderwijs.

Nationaal symbool

Haar nationale reputatie berustte op een aantal vuistdikke historische romans. De eerste, Hermine, een vurig pleidooi tegen het steile, sombere protestantisme, deed veel stof opwaaien. Haar tweede grote roman, Eene star in den nacht, ging over de Florentijnse prediker Savonarola. En het bleef niet bij schrijven. Van Calcar maakte zich sterk voor vrouwenonderwijs en stichtte in Leiden het Opvoedingshuis, een school op fröbelse grondslag, ‘voor meisjes uit den beschaafden stand’ die zich volgens moderne inzichten aan de opvoeding van hun kinderen (of andermans kinderen) wilden wijden. Het tekent Van Calcar: feministisch, maar nooit radicaal. Ze was kritisch op de kerk, maar vertrouwde op God. Van Calcar stond voor een typisch Nederlandse vorm van progressiviteit. Daarom kon ze, ondanks dat ze vrouw was, uitgroeien tot een nationaal symbool.

Het Opvoedingshuis werd een fiasco. Dat kon ook niet anders, want met Van Calcar viel nu eenmaal niet samen te werken. Het is de rode draad in Annette Fabers indrukwekkende biografie. Van Calcar was scherp, sluw, een netwerker pur sang – en ze wist het altijd beter. Niet alleen de school, ook andere pogingen om iets blijvends te scheppen liepen op niets uit. Tijdschriften, verenigingen, ze verschenen en verdwenen. Maar ze was en bleef een stem waar heel Nederland naar luisterde.

In de ban van de geestenwereld

Rond 1875 raakte ze in de ban van het spiritualisme, het geloof dat mediums in contact kunnen komen met de geesten van overledenen. Veel Britse en Amerikaanse feministen waren haar daarin voorgegaan. Het spiritualisme beloofde een wetenschappelijke vernieuwing van het christelijke geloof en zou een einde maken aan vrouwonvriendelijke tradities binnen de kerk. Van Calcar raakte volledig in de ban van de geestenwereld en begon een tijdschrift, Op de grens van twee werelden, om alles en iedereen te bestrijden die het niet met haar eens was. Vooral aanhangers van de reïncarnatieleer moesten het ontgelden. Om aan het gehakketak een eind te maken werd de spiritistische vereniging Harmonia opgericht. Van Calcar werd uiterst beleefd gevraagd lid te worden. Ze keek wel uit.

Het contact met Drucker had eenzelfde verloop. Van Calcar leverde voor het eerste nummer van Evolutie een artikel, maar vrijwel tegelijkertijd publiceerde ze een brochure waarin ze Drucker hard aanviel. De vrouw is een praktisch wezen, aldus Van Calcar. Ze diende zich te ontwikkelen door huiselijke arbeid. Al die huishoudelijke apparaten waar Drucker zo vol van was omdat die de vrouw zouden bevrijden, zouden haar alleen maar lui maken.

Drucker had ongetwijfeld niet anders verwacht. Kort daarop gaf ze de volgende omschrijving van deze veteraan van de vrouwenbeweging: ‘Stoer, kort-beslist, geen tegenspraak duldend, slechts noode weerleggingen aanhorend, is Mevr. Elise van Calcar een van die figuren welke de hen omringenden weten te domineren, zo al niet intimideren, en wier onbuigzame wil bergen weet te verzetten. (…) Als velen geweest waren als deze vrouw, er zou voorzeker nooit een vrouwenquaestie zijn ontstaan.’

Annette Faber: Elise van Calcar 1892-1904 – Een gedreven en begeesterd leven. Verloren; 576 pagina’s; € 45.