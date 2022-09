Femi laat zien dat je culturele achtergrond zowel een ballast als een goudmijn kan zijn ★★★☆☆

Femi

Met de studie van Dennis wordt het niks meer. Vergeten in te schrijven, zegt hij tegen zijn moeder en vrienden. Ze geloven hem niet, want hij heeft het al langer moeilijk. Depressief, verward, niemand die het precies weet – Dennis (Yannick Jozefzoon) is geen prater.

Terug bij zijn moeder in Eindhoven, op zijn oude kamer die al half als babykamer is ingericht, probeert Dennis het contact met zijn zwangere vriendin Asha te herstellen. Wat er eerder tussen hen is gebeurd, laat Femi niet zien. Het speelfilmdebuut van Dwight Fagbamila legt niet te veel uit.

Fagbamila, in 2016 afgestudeerd aan de St. Joost Academie in Breda, maakte eerder de korte film Babatunde, die hem veel lof opleverde. In die film, over een jongen van gemengde afkomst met een afwezige vader, speelden traditionele West-Afrikaanse ideeën over spiritualiteit en de dood een rol: een overledene kan bijvoorbeeld tijdelijk terugkeren als dat nodig is. Femi biedt een nieuwe, uitgebreidere kijk op hetzelfde verhaal, dat volgens Fagmabila een autobiografisch startpunt heeft, maar verder fictie is.

Dennis heeft een Nederlandse moeder en een Nigeriaanse vader die overleed toen hij jong was. Nu hij zelf vader wordt, komt het gemis dat hij altijd probeerde weg te stoppen, onvermijdelijk naar boven. Het levert een zoektocht op met een mystieke kant: Dennis probeert zijn mentale crisis te bezweren met alcohol, maar ook met voodoo.

Alsof het volledig vanzelfsprekend is, verbindt Fagbamila een magische wereld met aards realisme. Femi bevat horrorelementen, maar biedt ook alledaagse scènes over cafébezoek. De stad Eindhoven, zelden te zien in Nederlandse films, heeft prachtige filmlocaties te bieden, zo blijkt. Fagbamila laat grauwe straten, leegstaande gebouwen en het PSV-stadion baden in een gloedvol licht.

Het is duidelijk dat Fagbamila talent en ambities heeft. Als inspiratiebronnen noemde hij filmmakers als Andrea Arnold en Apichatpong Weerasethakul, de eerste bekend om een grimmig maar poëtisch realisme, de tweede – bij wie Fagbamila een workshop volgde – is altijd op zoek naar het mystieke.

Femi wil misschien iets te veel op die voorbeelden lijken, en heeft een te dun verhaal om dat gewicht volledig te dragen. Maar Fagbamila overtuigt wel met zijn portret van een jongen die een deel van zichzelf mist. Dat wordt geholpen door het knap ingehouden, sluimerend agressieve spel van Yannick Jozefzoon, die er een Gouden Kalf-nominatie voor kreeg. Femi laat zien dat je culturele achtergrond zowel een ballast als een goudmijn kan zijn. En dat ook een vader die er niet is, je leven kan beheersen.