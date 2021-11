Feitelijk vertelt Ai Weiwei hoe hij aan China’s beklemmende macht wist te ontkomen ★★★★☆

Ai Weiwei Beeld Corbis / Getty

In april 2011 wordt de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei (64) op het vliegveld van Beijing opgepakt. In totaal zou hij 81 dagen gevangen worden gehouden. Dagen van eindeloze verhoren, over zijn kunst, zijn privéleven en zijn politieke opvattingen. Maar Ai wordt ook getergd door nachtelijk gepieker: over zijn vader, de dichter Ai Qing (1910-1995), en zijn zoontje Ai Lao (toen pas 2 jaar oud). De kunstenaar beseft dat hij te weinig weet over zijn vader. Die ‘pijn’ wil hij zijn zoontje besparen door een boek te schrijven over zichzelf en zijn vader.

Tien jaar later is dat boek er: 1000 jaar vreugde en verdriet. Een duizelingwekkend verhaal, dat zeker helpt deze wereldberoemde kunstenaar beter te begrijpen. Het omvat overigens geen duizend jaar (dat is een verwijzing naar een gedicht van Ai Qing), maar wel meer dan honderd: Ai Weiwei begint bij de geboorte van zijn vader in 1910. Hij heeft geprobeerd diens leven vol dramatische wendingen zo precies mogelijk te reconstrueren. Tijdens de Culturele Revolutie viel Ai Qing uit de gratie van de Communistische Partij en werd verbannen. Daar was Ai Weiwei getuige van: vader en zoon woonden vijf jaar lang samen in het onherbergzame noordoosten van China in een soort hol in de grond. De grote dichter moest als staatsvijandig ‘rechts element’ de latrines van het dorp schoonmaken.

Bewust droog

Klinkt traumatisch, maar Ai schrijft alles behoorlijk droog op. Die feitelijkheid is een bewuste keuze. Ai legt uit dat een totalitair regime mensen hun geheugen ontneemt. In dit boek staat alles nu zwart op wit. Tragisch voorbeeld van dat ‘geheugenverlies’: na de dood van Ai Qing wilde de Communistische Partij de dichter weer inlijven, hij werd opgebaard met de vlag met hamer en sikkel op zijn kist, ondanks protest van zijn zoon.

Hij noemt zijn vader zijn ‘kompas’. Ook Ai kiest ervoor zijn leven aan de kunst te wijden, al is hij lang zoekende. In de jaren tachtig en negentig woonde hij in New York. Volgens het boek verdiende hij destijds zijn geld met het tekenen van voorbijgangers. Wat niet wordt vermeld, is dat hij een beruchte blackjackspeler was en door casino’s regelmatig werd opgehaald in een limousine. Misschien weet hij niet hoe hij zijn gokverleden moet rijmen met zijn activistische kunst?

Wat ook opvalt, is dat Ai goed is in het onthouden van complimenten. Zo beschrijft hij dat hij zich, eenmaal terug in China, toelegde op architectuur. Daar hoort de volgende anekdote bij: ‘Een Japanse architect die me opzocht, zei bij zijn afscheid: ‘Er zijn geen andere architecten in China. Ai Weiwei is de beste.’’

En toch stelt architectuur hem, net als New York, uiteindelijk teleur. Hij schrijft: ‘Mijn inspiratie komt uit verzet’ en ‘dingen die makkelijk gaan, zijn de moeite niet waard’. In de passages waarin de kunstenaar vertelt over zijn ingewikkelde, soms gevaarlijke en omvangrijke projecten leren we hem, zijn verontwaardiging en doorzettingsvermogen echt kennen.

Zoals wanneer hij, met hulp van de internetachterban die hij met bloggen heeft opgebouwd, alle namen probeert te achterhalen van de kinderen die zijn overleden door de aardbeving bij Sichuan. Voortdurend wordt zijn team tegengewerkt, uiteindelijk wordt Ai dag en nacht geschaduwd. En dan verdwijnt hij dus, in april 2011, achter slot en grendel. Over deze opsluiting heeft hij al kunstwerken gemaakt, er is een boek en een toneelstuk over verschenen. Toch is dit hoofdstuk veelzeggend. Ai laat overtuigend zien hoe de bewakers die hem dag en nacht vergezellen in zijn cel ook ‘gevangen’ zitten in het politieke systeem.

Compacte stijl

De kunstenaar heeft een feitelijke, compacte schrijfstijl, met af en toe een poëtische metafoor. Helaas blijft die stijl in de vertaling niet overeind. De Nederlandse vertalers baseerden zich op de Engelse versie, die in overleg met de schrijver tot stand kwam. In een passage waarin Ai zich met zijn vader vergelijkt, staat in het Engels bijvoorbeeld: ‘being accused of much the same crimes as he was would only serve to raise my spirits.’ Geen woord te veel: daarin is de blogger en Twitter-activist te herkennen. De vertalers maakten de zin onnodig omslachtig: ‘dat ik nu van min of meer dezelfde misdaad werd beschuldigd was voor mij op de een of andere manier een soort opsteker.’ Ook bij het vertalen van metaforen gaat het mis: soms worden die haast onbegrijpelijk door overbodige toevoegingen.

De gedichten van Ai Qing zijn wel direct uit het Chinees vertaald, door Daan Bronkhorst. De titel van het boek van zijn zoon komt uit het gedicht ‘Resten van de oude stad Yarkhoto’ (1980). De slotzin: ‘Mensen, leef je leven toch ten volle, koester geen hoop dat de aarde zich je herinnert.’

Ai Qing zal zeker herinnerd worden, ook door dit boek, waarin zijn ontberingen uit de doeken worden gedaan en zijn zoon aantoont hoe de geschiedenis zich (deels) heeft herhaald. Ai Weiwei kreeg pas in 2015 zijn paspoort terug. Inmiddels woont hij in Portugal. Zijn zoon zit op een kostschool in Londen. Het ziet ernaar uit dat deze Ai senior en junior na meer dan honderd jaar aan China’s beklemmende macht zijn ontkomen.

Beeld Lebowski

Ai Weiwei: 1000 jaar vreugde en verdriet. Uit het Engels vertaald door Koos Mebius en Gertie Mulder. Lebowski; 464 pagina’s; € 26,99. Ook verschenen: Ai Qing: Sneeuw valt op het land van China. Uit het Chinees vertaald door Daan Bronkhorst. Lebowski; 112 pagina’s; € 19,99.