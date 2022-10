Feestelijke orkestkracht en wijze lessen van gelouterde helden: het ADE is woensdag echt begonnen

De opening van ADE: Suzanne Ciani & Metropole Orkest in de Melkweg Amsterdam. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Het is niet meer dan terecht dat het Amsterdam Dance Event (ADE) wordt afgetrapt op een overvol podium met een man of vijftig aan orkest, strak in het pak, en een hooggeëerde gast in glitterende galaverpakking. In de Rabozaal van De Melkweg treedt de Amerikaanse synthesizerpionier Suzanne Ciani (76) aan met het Metropole Orkest en de baanbrekende Buchla-synthesizer die Ciani in de jaren zestig wereldfaam gaf.

Een goede keuze van het ADE om juist deze show glans te geven als officieel openingsconcert: het tekent de breedte en de diepe geschiedenis van de dancecultuur en is bovendien lekker feestelijk. Het ADE gaat na drie jaar eindelijk weer van start op volle sterkte: vorig jaar was er wel een editie, maar zonder het altijd zo onderhoudende en voor de industrie belangrijke congres. Dus laat die trompetten maar schallen.

Dat doen ze aanvankelijk iets te veel. De orkestrale kracht zit de verstilde en buitenaardse schoonheid van Ciani’s synthesizers soms wat in de weg: in het openingsstuk komt de betovering van de onderaards bassende Buchla pas opzetten als dirigent Simon Dobson zijn orkest tot stilte maant. Daarna wordt de balans meer gevonden. Ciani laat haar apparatuur een tropisch vogelconcert geven en het Metropole Orkest gooit er een warmbloedige dwarsfluit plus soundtrackachtige strijkers tegenaan. Waarna Ciani met een set straffe en ritmische bassen ineens klinkt als de hardvochtigste techno-dj uit het Berlijnse circuit.

Mooi om te zien hoe Ciani geniet van het gezelschap om haar heen. Altijd maar alleen achter zo’n machine met gele en rode draadjes op een podium staan: dát heeft zij wel een beetje gehad, liet zij zich ontvallen bij de voorbereidingen op haar optreden. En het is in de ontroerende finale schitterend om te horen hoe de bubbelende sequenties van Ciani worden overgenomen door houtblazers en zelfs een scheurende solo van gitarist Peter Tiehuis. Een hartverwarmende festival-opening.

Voor de gemiddelde ADE-ganger, die één nacht doorhaalt bij een feest naar keuze, lijkt de terugkeer van de conferentie misschien van ondergeschikt belang. Dat is het niet. In de zalen van het cultuurhuis Felix Meritis is het voor het congresvolk dringen om aanwezig te kunnen zijn bij een goed gesprek met bijvoorbeeld de producer Diplo.

Deze Amerikaan, bekend van gigantische dancehits als Lean On – een van de eerste nummers met meer dan een miljard streams op Spotify – blijkt heel precies te kunnen uitleggen waar de bijzondere cultuurmix van zijn band Major Lazer vandaan is gekomen. Thomas Wesley Pentz, Diplo’s echte naam, vertelt hoe hij in de jaren nul in Philadelphia ‘blocparty’s’ gaf voor jongeren die nergens echt bij hoorden. Mensen zonder de juiste kleding maar mét een muzieksmaak die zich niet liet begrenzen door genres. ‘Voor hen draaiden we hiphop en ‘crunk’, vermengd met rock, house en obscure muziek van bijvoorbeeld het Belgische Soulwax. We ontwikkelden een eigen sound en die heb je nu eenmaal nodig als je iets wilt bereiken in de dance.’

Vanuit de zaal komen vragen van jonge producers uit Canada en de Verenigde Staten, die allemaal naar ADE zijn gekomen om bij te leren. Een Amerikaanse dj vraagt Diplo advies bij een zoektocht naar het juiste platenlabel. Het antwoord van Diplo maakt zijn vliegreis in één klap rendabel. ‘You don’t need a label’, zegt Diplo. ‘Go to Soundcloud, make a tiktok.’ En denk vooral niet te diep na over je muzikale keuzen, voegt hij er nog aan toe. ‘Fuck it all up and apologize later.’ Ook hier is het ADE woensdag echt begonnen.