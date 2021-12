Feelgood-serie Zina serveert millennialthema’s met een fris Marokkaans-Nederlands sausje ★★★★☆

Amal (Soumaya Ahouaoui) en Samira (Sofia Yousfi), twee van de vriendinnen in ‘Zina’. Beeld KRONCRV

Youyouyouuu! Die typisch Marokkaanse vreugdekreet is zeker van toepassing op de nieuwe dramaserie Zina. Voor het eerst zien we vijf jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen tegelijk in een hoofdrol. Vijf uiteenlopende personages: een jurist, een student, een influencer, een wereldverbeteraar en een banneling. Ze wonen op kamers, in een eenkamerappartementje of in een Vinex-wijk. Dat is misschien even wennen voor wie alleen gewend is Marokkaanse vrouwen als jihadbruid te zien. En alleen dat is al winst. De bevriende vrouwen in Zina zijn verbazingwekkend alledaags, en daarmee superherkenbaar voor jonge ‘mocro-millennials’. Naar aanleiding van de eerste aflevering, die afgelopen dinsdag werd uitgezonden, ging in Marokkaans-Nederlandse vriendengroepen de vraag rond: met wie identificeer jij je het meest? Ben je een Amal? Of meer een Lamya, of toch een Sofia?

Hoewel de levens van de vriendinnen in eerste instantie gewoontjes, zelfs saai lijken, zijn ze dat allerminst. De serie is dat evenmin. Daar zorgen de vele onverwachte plotwendingen wel voor. Dat begint in al in de eerste aflevering, geregisseerd door Michael Middelkoop (Vakkenvullers), die een lekker hoog tempo heeft. Amals huwelijksdag wordt, voordat die goed en wel is begonnen, overhoopgegooid door een dodelijk ongeval van de bruidegom. Dat is het begin van een scala aan problemen in het leven van de jonge jurist. Ze wordt gesteund door haar beste vriendinnen, maar algauw krijgen ook die hun portie te verwerken. Feelgood met het nodige drama. Die combinatie van ernst en humor komt geweldig samen in het personage van Amal, gespeeld door de ontwapenende Soumaya Ahouaoui.

In Zina krijgen we typische millennialproblemen voorgeschoteld: kinderen krijgen of carrière maken? Trouwen of vrijheid? Hoe ga je om met de druk van de buitenwereld? Universele thema’s, maar met een Marokkaans-Nederlands sausje. Want hoewel de vriendinnen het anders dan hun ouders willen doen, en over alles open willen zijn, lukt dat de jonge vrouwen maar met moeite. In de woorden van personage Lamya (Asma El Mouden): ‘Wij zijn Marokkanen: we gaan niet door die pijn heen, wij verstoppen die pijn gewoon. Dan doen we er schuld en schaamte overheen, laten we die shit marineren en sudderen, tot het uiteindelijk wegrot, en we het impliciet doorgeven aan onze kinderen.’

Er worden door de gemixte groep scenaristen behoorlijk wat taboes beslecht. Het indrukwekkendste voorbeeld daarvan is het personage Samira (Sofia Yousfi), een trans vrouw die wordt opgenomen in de groep vriendinnen. Tegelijkertijd is de serie doorspekt met de kenmerkende, plagende Marokkaanse humor van de vriendinnen die elkaar geregeld liefdevol voor ‘stelletje heksen’ uitmaken. Ook de humor van andere Hollandse subculturen komt aan bod. Een bekakte vader zegt tijdens een speech op een bruiloft: ‘Hij was meer geïnteresseerd in vinologie dan politicologie.’ De verschillen tussen de leefstijlen leveren ook een hilarische scène op met Nisrine (Dunya Khayame), die op de kamer van haar studerende vriendin Sofia (Jouman Fattal) plots geconfronteerd wordt met Sofia’s naakte vriend. In elke andere serie zou de gehoofddoekte Nisrine dramatisch reageren, in Zina niet.

Het frisse, komische en hartveroverende Zina, dat overduidelijk met veel liefde en plezier is gemaakt, is een aanwinst voor het Nederlandse drama-aanbod. Niet alleen omdat het goed gemaakt is, maar zeker ook door de betekenis die de serie nu al heeft voor een hele generatie jonge vrouwen die eerst alleen Dunya en Desi hadden, maar nu ook Amal, Lamya, Nisrine, Sofia en Samira.