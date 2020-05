Feel Good is innemend, ontroerend, bijzonder gevat en grappig ★★★★☆

Feel Good Beeld Netflix

‘Hebben jullie een fijne jeugd gehad?’ Stand-up comedian Mae Martin uit Londen, van origine Canadees, mag haar sets graag met die vraag aan het publiek beginnen. Zo ook in Feel Good, de semi-autobiografische serie die ze voor Netflix schreef en waarin ze zelf de hoofdrol speelt.

In een Brits comedyhol valt Mae voor de enige jonge vrouw in het publiek die om haar (heel leuke) grappen lacht. Deze George, tot dan toe hetero, wordt verliefd op Mae, en Mae dus op haar. Ze zijn nogal verschillend, dat ziet iedereen meteen. In Mae’s woorden: ‘Zij is een gevaarlijke Mary Poppins, ik ben meer Bart Simpson.’

Het tempo ligt in de eerste aflevering precies zo hoog als de verontrustend vliegende vaart die hun prille relatie neemt: binnen tien minuten is de nerveuzige Mae bij de ogenschijnlijk veel meer uitgebalanceerde George en haar vage hippiehuisgenoot ingetrokken. Gelukkig gaat de serie snel daarna de diepte in. Gaandeweg wordt duidelijk welke gecompliceerde kanten van zichzelf de twee voor elkaar verbergen, of afdekken met de mantel der liefde en seks. Maar sluimerende onzekerheid, schaamte en jeugdtrauma’s laten zich naar verloop van tijd niet meer wegvozen.

Pijnlijke verhoudingen met ouders en vrienden die eigenlijk geen vrienden zijn, een genderidentiteitscrisis waarmee Mae de zaal (en kijker) aan het schaterlachen krijgt en haar vriendin aan het huilen, haar drugsverslaving die naadloos overgaat in een liefdesverslaving; het mondt allemaal uit in de ‘kun je een betere versie van jezelf worden en moet je dat wel willen?’-klassieker:

‘Ik probeer te zijn wat jij wilt.’

– ‘Ik wil dat je jezelf bent.’

‘Dat is niet helemaal waar.’

Terwijl ze zelf zoekende zijn, zeggen Mae, George en de personages om hen heen rake dingen over gedrag dat een gezonde, romantische relatie in de weg staat, cirkelend rondom dat ene clichémantra dat gelukkig onuitgesproken blijft: je moet eerst van jezelf leren houden voordat je van iemand anders kunt houden.

Feel Good is innemend en ontroerend, uiteindelijk, maar ook bijzonder gevat en grappig. Jammer dat het er na zes afleveringen van 25 minuten alweer op zit. Gelukkig is een bonus zo aangeklikt: de bijdrage van Mae Martin aan Comedians of the World (2019), de Netflix-verzameling van internationale stand-up-half uurtjes, is al net zo'n grote aanrader.