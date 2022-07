Fear Fear van Working Men’s Club ontrolt zich als een dansvloerplaat alsof het 1989 is ★★★★☆

Working Men's Club - Fear Fear

Mooi, hoe openingstrack 19 je binnen een paar tellen transporteert naar dat zinderende moment in de pophistorie waarop bonkige drumcomputers het drumstel verdreven, synthesizers de macht grepen en post-punk house werd.

Dáár bevinden we ons op Fear Fear, het tweede album van Working Men’s Club, dat vanuit Manchester opereert. Op het titelloze debuutalbum uit 2020 was nog wel hoorbaar dat de groep van Syd Minsky-Sargeant ooit een gitaarband was, maar op Fear Fear is dat passé en ontrolt zich een dansvloerplaat like it’s 1989, waarop je Depeche Mode en op melodieuze momenten (Ploys!) zelfs de Pet Shop Boys terug hoort.

Op post-punk wordt in 2022 veelvuldig teruggegrepen, veelal op de rockvariant met gitaar en drums. Working Men’s Club kiest (de snijbrandergitaar in een stuk als Rapture daargelaten) de proto-housekant en wekt die nu al twee albums lang tot leven, eigenlijk zonder in herhaling te vallen.

Vooralsnog staan maar twee Nederlandse optredens gepland, waarvoor de kaarten schaars zijn: Into The Great Wide Open op Vlieland (1 september) en Bitterzoet, Amsterdam (2 september).

Working Men’s Club Fear Fear Pop ★★★★☆ Heavenly/PIAS