FBI neemt 25 ‘teruggevonden’ kunstwerken van Basquiat in beslag voor nader onderzoek

Jean-Michel Basquiat (1960 - 1988), circa 1985. Beeld Getty

Achteraf klonk het te mooi om waar te zijn. In februari opende het Orlando Museum of Art een tentoonstelling vol kunstwerken van Jean-Michel Basquiat die dertig jaar lang vergeten en verloren zouden zijn geweest. Afgelopen vrijdag viel de FBI de tentoonstelling in Florida binnen en haalde alle schilderijen van de muur voor nader onderzoek. Enkele dagen later werd de museumdirecteur ontslagen. Directeur Aaron De Groft, zelf kunsthistoricus, had het eerder over ‘enkele van Basquiats allerbeste werken’.

De ontstaansgeschiedenis van de tentoonstelling Monsters & Heroes klinkt als een spannende film. De eerste scène speelt zich af in 1982. Basquiat is pas 21, een rijzende ster en heeft een relatie met niemand minder dan Madonna. Hij woont en werkt in een atelier onder het huis van galeriehouder Larry Gagosian. Basquiat werkt als een bezetene, dat was ook nodig om zijn heroïnegebruik te bekostigen.

Schilderijen op karton

Om geld te verdienen zou hij in dat ‘wonderjaar’ ook 25 schilderijen op karton hebben verkocht aan tv-schrijver Thad Mumford (onder meer bekend van M*A*S*H). Mumford zou deze schilderijen dertig jaar lang zijn vergeten. Ze zouden in 2012 (nog voor Mumfords overlijden) op een veiling zijn gebracht, omdat Mumford de huur voor de opslag niet meer betaalde. Omdat er geen animo voor de kleurrijke werken was, niemand had ze herkend, belandden ze in een container. Daar zijn ze door een kenner uitgevist, de tweede scène uit deze spannende film.

Zo’n schatkist aan ‘vergeten topstukken’ is natuurlijk de droom van elke kunsthandelaar. Het is bovendien een handig herkomstverhaal voor kunstvervalsers. Het Orlando Museum had maatregelen getroffen om de authenticiteit van de werken te controleren. Er bestaat geen officiële instantie meer die dit kan doen, de erven van Basquiat zijn hier in 2012 (na een te kostbare rechtszaak) mee gestopt, net als bijvoorbeeld de erven van Andy Warhol en Keith Haring. De kwestie ‘echt of onecht’ werd daarom aan een reeks experts voorgelegd. Een handschriftexpert, een universitair hoofddocent en een curator hadden de authenticiteit bevestigd.

‘Zeer onwaarschijnlijk’

Toch trok The New York Times de echtheid van de kunstwerken al in februari in twijfel. De krant sprak galeriehouder Larry Gagosian, die het herkomstverhaal ‘zeer onwaarschijnlijk’ noemde. En op de achterkant van een van de stukken karton staat een tekst van transportbedrijf FedEx in een lettertype dat pas in 1994 werd ontworpen – zes jaar na de dood van de kunstenaar. Directeur Groft bleef vol zelfvertrouwen: ‘Ook mijn reputatie staat hier op het spel. En ik heb absoluut geen twijfel dat dit Basquiats zijn.’ Eerder had hij aan Forbes verteld dat de tentoonstelling de naam van het museum moest bestendigen als ‘een museum van wereldklasse in een wereldstad’. Groft werkte er pas een jaar.

Uit stukken van de FBI is nu gebleken dat de wetenschapper haar naam niet aan het echtheidsonderzoek wilde verbinden. Directeur Groft dreigde vervolgens haar royale honorarium bekend te maken. Hij schreef haar in een e-mail: ‘Wil je dat we bekendmaken dat je hier 60 duizend dollar voor kreeg? Nou dan. Mond dicht. Jij nam dat geld aan. Doe niet alsof je heilig bent.’ Deze ‘ongepaste mailwisseling’ was voor de raad van toezicht een van de redenen voor zijn ontslag.