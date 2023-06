Fay Claassens geweldige timing en scatkunsten floreren met het Residentie Orkest ★★★★☆

Fay Claassen, wellicht de beste jazzzangeres van Nederland, komt altijd het best tot haar recht wanneer ze voor een groot orkest gaat staan. Ze nam diverse albums op met de WDR Big Band, zong met het Metropole Orkest en is op haar nieuwe album Symphonic Stories te horen met het Haagse Residentie Orkest.

Hoe groter het orkest, hoe beter Claassen zingt, zo lijkt het. Haar geweldige timing en scatkunsten floreren hier in eigen composities of die van haar echtgenoot, saxofonist Paul Heller. Opvallend zijn hier de bewerkingen van popliedjes als Burt Bacharachs Close to You, Paul McCartneys Blackbird en Paul Simons One Trick Pony. Het reggaeritme dat ze die laatste meegeeft werkt, zeker als Claassen er al scattend langzaam van wegzingt. Haar net wat rauwe stem maakt ook van Close to You iets bijzonders.

Glad wordt het nergens, zelfs binnen die overdaad aan strijkers van het Residentie Orkest is het de stem van Claassen die de aandacht opeist, al dan niet in muzikale samenspraak met het stevige gitaarspel van Peter Tiehuis uit haar eigen band, die de 27 orkestleden aanvult. Het album werd vorig jaar live zonder publiek opgenomen in het Haagse Paard, hopelijk kan alles ook nog eens met publiek gepresenteerd worden. Het album verdient dat.

Fay Claassen en Residentie Orkest The Hague Symphonic Stories Jazz ★★★★☆ Challenge Records