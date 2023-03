‘Fashion Babylon’ laat de tot marketingmachine verworden modewereld van Parijs zien

Het Nederlandse model Rianne van Rompaey staat midden op een brede catwalk, oog in oog met een grote gele robothond. Rompaey en de robot benaderen elkaar voorzichtig en buigen naar elkaar toe, alsof ze willen kussen. Maar de robothond trek zijn bek open, grijpt haar zwarte mantel en houdt hem omhoog. Het model pakt de mantel aan, en loopt weg.

Winnaar van 'Ru Paul's Drag Race' Violet Chachki tijdens de Parijse modeweek. Beeld AVROTROS

Deze opening van de modeshow van Coperni in Parijs (een vrije interpretatie van de 17de-eeuwse fabel De wolf en het schaap van Jean de la Fontaine) werd op sociale media eindeloos vaak bekeken. Het modehuis ging vorig jaar tijdens de Parijse modeweek ook al viraal met een jurk die live op het lichaam van Bella Hadid werd gespoten. Modecritici vragen zich daardoor af of de robothond een poging is de mediahype van 2022 te overtreffen, en niet is bedoeld om ‘een symbiotische relatie tussen mensen en technologie’ te demonstreren. De modeshows van grote modehuizen zouden, met de inzet van beroemdheden, influencers en dit soort stunts, de laatste jaren vooral als doel hebben een buzz op sociale media te creëren.

De documentaire Fashion Babylon, dinsdagavond uitgezonden op NPO2, doet een poging de keerzijde van die tot marketingmachine verworden modewereld tijdens de Parijse modeweek te tonen. Drie flamboyante personages staan centraal: de Amerikaanse socialite Casey Spooner, oud-model en fashionista Michelle Elie en winnaar van Ru Paul’s Drag Race Violet Chachki (echte naam: Paul Jason Dardo). In drie aktes zien we achtereenvolgens hun opkomst, hoogtijdagen en nadagen.

Op zoek naar erkenning en roem doen de drie verwoede pogingen om zich in te vechten in de hiërarchische modewereld. Dat betekent overal je liefste gezicht laten zien, veertien uur per dag in een korset of ander modemartelwerktuig lopen en instagrammen tot je er huilend bij neervalt. Ze krijgen uitbetaald in pijnlijke meet-and-greets met ontwerpers en kaartjes voor modeshows en afterparty’s. Maar gratis zitplekken betalen de huur niet. Spooner leeft zijn kinderdroom, zegt hij, maar kampt ondertussen met serieuze geldproblemen.

Hoewel de film weinig verdieping biedt (van de motieven en de achtergronden van de personages) en het einde ronduit slecht is, zitten er voldoende interessante scènes in. Zo vertelt Violet Chachki openhartig over hoe moeilijk het voor dragqueens is om erkenning voor hun talent te krijgen, laat staan om er geld mee te verdienen. Hoewel ze zegt zich geprivilegieerd te voelen ten opzichte van andere dragqueens (ze mag een fitting doen bij Gautier), groeit haar onvrede over het gebrek aan respect dat ze krijgt in de modewereld. Als ze last minute alsnog door Gautier wordt afgezegd, voelt ze zich misbruikt. Ze neemt voorgoed afscheid van Parijs. Haar vliegtickets, taxi’s en hotelkamer zijn voor haar eigen rekening. Zoals Michelle Elie zegt: ‘Het ene seizoen ben je in, het andere ben je uit. Dat is de modewereld. Je bent niet meer dan een wegwerp-accessoire.’